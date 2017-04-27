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Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Поэтому в детских садах исследовательская и проектная деятельность – это уже далеко не редкость, а скорее, одна из актуальных и эффективных форм воспитательно–образовательной работы с детьми.

В детском саду д. Н.Лыщицы воспитателем старше-средней разновозрастной группы Светланой Лешкевич был разработан и реализован познавательно-исследовательский проект «Лук – здоровью друг». Длился он почти два месяца и объединил детей, родителей и воспитателей.

Работа над проектом началась с беседы с детьми, в ходе которой выяснилось, что все знают: лук полезен, его надо есть, чтобы не болеть. А что в нем полезного и как его надо выращивать, практически никто не знал. Воспитатели рассказали детям о множестве видов этого растения. Ребята узнали, что у лука есть особые летучие вещества – фитонциды, убивающие болезнетворные микробы.

Но прежде чем начать эксперимент, была проведена предварительная работа: вместе с детьми изготовили дневник наблюдений, подобрали поговорки, стихи, сказки, загадки о луке.

В групповой комнате были разбиты грядки на подоконнике, а на занятии «Лук от семи недуг» ребята вместе со Светланой Александровной занимались посадкой лука.

Но самым интересным и увлекательным были эксперименты. Мальчишки и девчонки узнали, что луковая шелуха может окрашивать ткань в другой цвет, с помощью ее можно покрасить и яйца. Они проводили опыты: где лучше растет лук — в воде или в земле, в темном месте или на свету.

Объединили родителей, детей и работников учреждения выставка поделок «Луковые чудеса», в которой все приняли участие, и выпуск стенгазеты с рецептами блюд из лука. А завершилось всё спортивно-музыкальным праздником «Как хорошо здоровым быть».

Реализуя свой проект, Светлана Александровна ставила перед собой цель — сделать жизнь своих воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. И это у нее получилось!

Елена КУЦЕНКО,

заведующая ГУО «Ясли-сад д. Н.Лыщицы»