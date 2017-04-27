В Минском районе был задержан начальник столинской милиции. Подполковник ехал за рулем автомобиля, принадлежащего его супруге, в пьяном виде.

Как стало известно, 42-летний начальник РУВД города Столина Вячеслав Филипчик был задержан еще 22 апреля. На момент задержания подполковник милиции находился в очередном отпуске, был в гражданской одежде, ехал на Land Rover, принадлежащем его жене. О том, каким было его алкогольное опьянение, не сообщается. В целом, до сегодняшнего дня информация о задержании официально не подтверждалась.

По словам начальника управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константина Шалькевича, Филипчика задержали в ходе планового рейда, который проводится центральным аппаратом МВД Беларуси.

«Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом», - цитирует представителя МВД портал tut.by .

Информация о задержании появилась также и на сайте МВД. Там сообщается, что Филипчик был задержан в ходе планового рейда сотрудниками управления идеологической работы и кадрового обеспечения, отдельного специального взвода «Буг» ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома, а также Главного управления собственной безопасности МВД. Работа по выявлению нарушителей закона среди сотрудников органов внутренних дел в МВД проводится постоянно и находится на личном контроле у главы ведомства Игоря Шуневича, говорится на сайте.