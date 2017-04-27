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Новый скандал в МВД: задержан начальник столинского РОВД

28.04.2017 11:13 — Новости Общества | БДГ  
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В Минском районе был задержан начальник столинской милиции. Подполковник ехал за рулем автомобиля, принадлежащего его супруге, в пьяном виде.

Как стало известно, 42-летний начальник РУВД города Столина Вячеслав Филипчик был задержан еще 22 апреля. На момент задержания подполковник милиции находился в очередном отпуске, был в гражданской одежде, ехал на Land Rover, принадлежащем его жене. О том, каким было его алкогольное опьянение, не сообщается. В целом, до сегодняшнего дня информация о задержании официально не подтверждалась.

По словам начальника управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константина Шалькевича, Филипчика задержали в ходе планового рейда, который проводится центральным аппаратом МВД Беларуси.

«Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом», - цитирует представителя МВД портал tut.by.

Информация о задержании появилась также и на сайте МВД. Там сообщается, что Филипчик был задержан в ходе планового рейда сотрудниками управления идеологической работы и кадрового обеспечения, отдельного специального взвода «Буг» ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома, а также Главного управления собственной безопасности МВД. Работа по выявлению нарушителей закона среди сотрудников органов внутренних дел в МВД проводится постоянно и находится на личном контроле у главы ведомства Игоря Шуневича, говорится на сайте.

Напомним, что в конце ноября прошлого года пьяный начальник барановичской ГАИ насмерть сбил женщину. Сообщалось, что мужчина, перед тем, как сесть за руль, выпил бутылку водки. При этом наказание ему грозит не самое жесткое, несмотря на резонанс и то, что глава белорусского МВД Игорь Шуневич назвал произошедшее ударом по всему ведомству и его позором.

 
 
Ссылка на источник 22
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В Минском районе был задержан начальник столинской милиции. Подполковник ехал за рулем автомобиля, принадлежащего его супруге, в пьяном виде.

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