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Новый скандал в МВД: задержан начальник столинского РОВД
28.04.2017 11:13 — Новости Общества | БДГ
В Минском районе был задержан начальник столинской милиции. Подполковник ехал за рулем автомобиля, принадлежащего его супруге, в пьяном виде.
Как стало известно, 42-летний начальник РУВД города Столина Вячеслав Филипчик был задержан еще 22 апреля. На момент задержания подполковник милиции находился в очередном отпуске, был в гражданской одежде, ехал на Land Rover, принадлежащем его жене. О том, каким было его алкогольное опьянение, не сообщается. В целом, до сегодняшнего дня информация о задержании официально не подтверждалась.
По словам начальника управления информации и общественных связей МВД Беларуси Константина Шалькевича, Филипчика задержали в ходе планового рейда, который проводится центральным аппаратом МВД Беларуси.
«Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с административным кодексом», - цитирует представителя МВД портал
Информация о задержании появилась также и на сайте МВД. Там сообщается, что Филипчик был задержан в ходе планового рейда сотрудниками управления идеологической работы и кадрового обеспечения, отдельного специального взвода «Буг» ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома, а также Главного управления собственной безопасности МВД. Работа по выявлению нарушителей закона среди сотрудников органов внутренних дел в МВД проводится постоянно и находится на личном контроле у главы ведомства Игоря Шуневича, говорится на сайте.
Напомним, что в конце ноября прошлого года пьяный начальник барановичской ГАИ
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В Минском районе был задержан начальник столинской милиции. Подполковник ехал за рулем автомобиля, принадлежащего его супруге, в пьяном виде.
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