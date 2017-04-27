Погода в последние выходные апреля будет некомфортной: большие перепады температуры, дожди, сильный ветер. Зато первая неделя мая обещает быть по-весеннему теплой и солнечной.



Фото: ru. wallpapers-fenix.eu

Сегодня, 28 апреля, весь день будет пасмурно, дождливо. Ветер порывистый. Максимальная температура воздуха — +11°С.

В субботу впервые в этом году столбик термометра поднимется до +19°С, однако прогнозируют пасмурную погоду, дожди, грозу, порывистый ветер.

В воскресенье температура воздуха упадет до +7°С. Ветер утихнет, но будет по-прежнему пасмурно, дождливо.

1 мая выглянет солнце, будет до +10°С. Днем возможен порывистый ветер.

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