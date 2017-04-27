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До +19 градусов, но с грозой и дождями. Погода в Могилеве в выходные
28.04.2017 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Погода в последние выходные апреля будет некомфортной: большие перепады температуры, дожди, сильный ветер. Зато первая неделя мая обещает быть по-весеннему теплой и солнечной.
Сегодня, 28 апреля, весь день будет пасмурно, дождливо. Ветер порывистый. Максимальная температура воздуха — +11°С.
В субботу впервые в этом году столбик термометра поднимется до +19°С, однако прогнозируют пасмурную погоду, дожди, грозу, порывистый ветер.
В воскресенье температура воздуха упадет до +7°С. Ветер утихнет, но будет по-прежнему пасмурно, дождливо.
1 мая выглянет солнце, будет до +10°С. Днем возможен порывистый ветер.
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Первая неделя мая обещает быть теплой.
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