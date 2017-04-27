Необычно смотрятся домики для пернатых на выезде из Старых Дорог: выше крыш и крон деревьев! Их соорудил местный житель Михаил Иванович и установил прямо во дворе собственного дома. Скворечники будто растут на высоких деревянных палках прямо из забора и, несомненно, обращают на себя внимание всех, кто проходит или проезжает мимо.







