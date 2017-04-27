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житель Старых Дорог решил жилищный вопрос для 12 птичьих семей

28.04.2017 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычно смотрятся домики для пернатых на выезде из Старых Дорог: выше крыш и крон деревьев! Их соорудил местный житель Михаил Иванович и установил прямо во дворе собственного дома. Скворечники будто растут на высоких деревянных палках прямо из забора и, несомненно, обращают на себя внимание всех, кто проходит или проезжает мимо.



 
 
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Необычно смотрятся домики для пернатых на выезде из Старых Дорог: выше крыш и крон деревьев!

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