МИНСК, 28 апр — Sputnik. Тепла в грядущие выходные ждать не стоит, но дождей станет меньше. В понедельник вообще обещают ясную солнечную погоду. Это значит, возможностей нескучно провести выходные становится больше.



© AFP/ Maurizio Gambarini Новый "Форсаж" две недели возглавляет белорусский прокат

К традиционным вариантам кино — театр — выставки добавляются и уличные проекты. Благо предложений достаточно.

Перестрелка

На экраны вышел боевик Бена Уитли "Перестрелка". По законам жанра, будут и деньги, и стволы, и захватывающая игра на выживание. Стоит добавить, что события фильма разворачиваются в Бостоне в 1978 году. А одну ролей в "Перестрелке" сыграла звезда драмы "Комната" Бри Ларсон, собравшая за ту роль в минувшем году внушительный урожай наград, в том числе "Оскар", "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров США и ряд других.

Фестиваль у Ратуши

У Ратуши открывается сезон уличных праздников. В это воскресенье в Верхнем городе пройдет фестиваль белорусской культуры "Вытокi". На площади Свободы и близлежащих улочках будут работать и торговать более 200 мастеров народного творчества и ремесленников.

С 15:00 в Каретном дворике на улице Кирилла и Мефодия состоится очередной "Спеўны сход". Солист группы Vuraj Сергей Долгушев приглашает всех, кто хочет научиться петь белорусские народные песни.



© Sputnik / Виктор Толочко Культурная жизнь столицы снова возвращается к городской Ратуше

В 20:00 на сцене у концертного зала "Верхний город" начнется концерт народных коллективов: будут петь "Церніца" и танцевать "Харошкі"

Когда: 30 апреля с 13:00; где: в Верхнем городе; вход свободный.

"Красивый" проект

1 мая у Ратуши тоже будет на что посмотреть. В понедельник здесь презентуют культурный проект "Минск — город красоты". Организуют действо городские власти, которые предполагают, что гости будут рады "познакомиться с особенностями национального декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в создании новых образов вместе с ведущими салонами красоты, окунуться в атмосферу моды и стиля во время показа коллекций от белорусских дизайнеров". Простыми словами, на площади будут стричь, демонстрировать моду и петь. В частности, на сцене ждут вокальную группу "Чистый голос", Галину Шишкову, Германа и других.

Когда: 1 мая с 13:00; где: в Верхнем городе; вход свободный.

Ландшафтный фестиваль

Дизайнерские скамейки, кресла, лежаки, качели, урны и велопарковки можно будет увидеть на улицах Верхнего города с 1 по 10 мая в рамках Ландшафтного фестиваля, который организует Ассоциация специалистов ландшафтной индустрии Беларуси.

Для специалистов будут лекции, мастер-классы и воркшопы, для любопытствующих — живая музыка, перфоманс от одной из лучших йога-студий Минска, дизайнерские инсталляции и городские скульптуры.



© Sputnik/ Софья Троицкая Увидеть красоту даже в самом простом - задача ландшафтного дизайна

Когда: 1-10 мая с 10:00 до 21:00; где: в Верхнем городе; вход свободный.

Фестиваль цветного дыма

Не дождавшись правильной — яркой — весны, в парке Dreamland решили спасти ситуацию и самостоятельно раскрасить будни и праздники: в субботу и воскресенье здесь устраивают Фестиваль цветного дыма. Участникам предложат выстроиться в живое кольцо и с помощью шашки цветного дыма раскрасить минское серое небо. Организаторы подчеркивают: дым безопасен и не оставляет следов на одежде.

Помимо красочного безобразия гостей парка в эти дни ждут шоу-программа, конкурсы и розыгрыши подарков.

Когда: 29 и 30 апреля в 14:00; где: парк Dreamland; вход свободный.

Детский праздник в Dana Mall

Бюджетный вариант развлечь и отвлечь от телевизора ребенка — это привести его 1 мая на большой семейный праздник в торговый центр Dana Mall. Весь день в центральном атриуме 1-го этажа здесь будут проходить конкурсы, матер-классы. Юных зрителей и их родителей ждут выступления вокально-танцевальных коллективов, клоуны, bubble show, игровые зоны и аттракционы, фокусы, сюрпризы и многое другое.

Когда: 1 мая с 12:00 до 20:00; где: ТЦ Dana Mall, вход свободный.