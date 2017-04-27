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Остановку общественного транспорта у МГУ им. Кулешова в Могилеве закрывают на 11 дней

28.04.2017 11:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Остановку «Могилевский государственный педагогический университет» на улице Космонавтов закрывают на 11 дней, сообщили в горисполкоме.

Общественный транспорт не будет останавливаться у МГУ им. А. Кулешова с 29 апреля по 9 мая. В это время будут проводить ремонтно-монтажные работы на улице Космонавтов и проспекте Мира. Транспорт будет останавливаться на проспекте Мира, затем — на улице Лазаренко.

 
 
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