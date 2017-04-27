В Брестской области должна быть разработана программа оснащения жилищного фонда приборами учета тепловой энергии. Такую задачу поставил перед участниками заседания областного исполнительного комитета его председатель Анатолий Лис.

На заседании были рассмотрены итоги минувшего отопительного сезона и задачи по подготовке народно-хозяйственного комплекса области к предстоящему осенне-зимнему периоду. Было отмечено, что вопрос проведения энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде является наиболее актуальным. В ближайшие сроки необходимо максимально обеспечить оснащение многоквартирного жилищного фонда приборами учета тепловой энергии, системами автоматического регулирования ее расхода.

В настоящее время приборами общедомового учета оснащено 80% жилищного фонда, находящегося на обслуживании организаций коммунального хозяйства. В то же время 24% из них уже требуют замены в связи с физическим и моральным износом. Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Алексей Мартысюк, в области необходимо оснастить общедомовыми приборами учета тепловой энергии 424 жилых дома, произвести замену 1304 физически и морально устаревших приборов учета. Системами автоматического регулирования расхода тепловой энергии необходимо оснастить 1523 жилых дома, заменить 546 физически и морально устаревших систем. В текущем году на эти цели из средств областного бюджета планируется направить 440 тысяч рублей и выполнить мероприятия по дооснащению и замене приборов учета и систем автоматического регулирования в 117 домах и семи центральных тепловых пунктах в Бресте и Малоритском районе. На всю программу, по предварительной оценке, потребуется около 15 миллионов рублей.

Анатолий Лис обратил внимание на необходимость дифференцированного подхода в решении данной проблемы. Приборы учета не должны повсеместно устанавливаться за счет бюджета. Кроме того, нужно посчитать экономический эффект от этих мероприятий. «Должна быть четкая программа. Да, возможно где-то приборы свой срок отработали. Если это находится в товариществе собственников — они меняют и платят, если коммунальная собственность — значит, коммунальники отвечают. В первую очередь эти системы надо установить там, где они действительно дадут эффект, где находятся крупные потребители. К этому вопросу надо подходить комплексно. Это серьезнейшая проблема. Надо собирать всех ответственных по направлениям и заниматься», — поставил задачу губернатор.

По-прежнему не теряют актуальности вопросы экономного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов. Так, по итогам 2016 года в Столинском, Брестском, Ляховичском, Лунинецком и Пинском районах тепловые потери в сетях организаций ЖКХ превысили предельный норматив в 12%. При подготовке к отопительному периоду там предстоит реализовать комплекс организационно-технических мероприятий по снижению тепловых потерь, в том числе путем реконструкции тепловых сетей с использованием предварительно изолированных труб и децентрализацией схем теплоснабжения населенных пунктов. Всего в текущем году в Брестской области планируется переложить 92 км тепловых сетей.