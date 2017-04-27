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ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ВИСТЫЧИ
28.04.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Акция по реализации профилактического проекта «Здоровый поселок» на территории агрогородка Вистычи состоится 29 апреля с 10.00 до 16.00 на базе местного Дома культуры.
Участников и гостей ожидают консультации специалистов организаций здравоохранения, диагностика уровня здоровья, выставки лекарственных препаратов, диагностических приборов профилактической направленности, продуктов здорового питания, научно-популярной литературы. Запланированы семинар, выставка рисунков, спортивные и другие интересные мероприятия.
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Акция по реализации профилактического проекта «Здоровый поселок» на территории агрогородка Вистычи состоится 29 апреля с 10.00 до 16.00 на базе местного Дома...
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