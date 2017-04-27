Первомай был и остается Днем международной солидарности, борьбы за свои права, лучшую жизнь, символом единства трудящихся. Для профсоюзов это еще и время подвести итог сделанному за трудовой год. С каким багажом пришли к нынешнему празднику в Прибужье, мы поинтересовались у председателя районного объединения профсоюзов Валентины ТИМОШУК.

– Самое пристальное внимание профсоюзы Брестского района уделяют вопросам занятости, которые постоянно мониторим. К сожалению, сегодня некоторые предприятия вынуждены для сохранения производства вводить неполную занятость. В таком случае наша задача — обеспечить все причитающиеся работникам по законодательству и коллективному договору выплаты. В абсолютном большинстве неполная занятость – это временная мера. Как правило, предприятия возвращаются к полноценной работе.

Мы сегодня активно трудимся над тем, чтобы там, где есть коллектив и трудовые отношения, был и профсоюз. Нелегко идет работа по созданию новых профсоюзных организаций в негосударственном секторе экономики. Не все наниматели занимают созвучную нам позицию, тем самым не думая о работниках и лишая их определенных льгот и гарантий.

– А если оптимизация производства – это реальная необходимость?

– В таких ситуациях мы настаиваем на том, чтобы интересы работников были учтены по максимуму. К сожалению, не все наниматели честны в этом вопросе. В последнее время сталкиваемся с фактами скрытого сокращения. Когда работнику просто не продлевают контракт, а после его увольнения сокращают должность. Такие подходы недопустимы. Человек должен пройти процедуру сокращения по всем правилам. С выплатой необходимой компенсации и возможностью переобучения.

– С 2015 года профсоюзы начали проводить правовые приемы граждан. На ваш взгляд, эта практика себя оправдала?

– Безусловно. В течение года формат проведения правовых приемов менялся. Сначала они проходили в наших районных объединениях, а потом профсоюзные юристы стали выезжать на предприятия, чтобы помочь решить проблемы и ответить на вопросы людей. В основном, это разъяснение норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними отношений, таких как приватизация служебного жилья, совмещение работы близких родственников, порядок внесения изменений и дополнений в контракты и другие.

Хочу подчеркнуть, что правовая защита – одно из основных направлений деятельности профсоюзов. В 2016 году в нашем районе 23 работникам была оказана правовая помощь профсоюзными юристами Федерации профсоюзов Беларуси. В текущем – уже 11 работникам.

Консультации осуществляются непосредственно на местах, а потому гражданам из отдаленных населенных пунктов не нужно тратить много времени, чтобы добраться до областного центра или столицы и побывать на приеме у юриста. Все, что необходимо сделать для получения профессиональной юридической помощи, – это прийти в определенное время приема в Брестское районное объединение профсоюзов или в организацию на своем предприятии.

– Вопросы охраны труда – одна из основ деятельности профсоюзов. Расскажите, что делается в данном направлении в нашем районе.

– В начале апреля на предприятиях и в учреждениях был проведен мониторинг соблюдения законодательства об охране труда рейдовой группой технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси. Всего было охвачено 16 предприятий и учреждений Прибужья. По его результатам руководителям организаций выданы рекомендации на устранение 80 выявленных нарушений законодательства об охране труда, приостановлена эксплуатация 6 единиц оборудования, инструментов как не соответствующих требованиям безопасности. Итоги мониторинга были подведены на совещании-семинаре с участием технических инспекторов труда ФПБ, руководителей управлений и служб райисполкома, организаций района, специалистов по охране труда и председателей профсоюзных комитетов.

– Валентина Андреевна, что бы вы пожелали в преддверии Первомая представителям трудовых коллективов Прибужья?

– В первую очередь, здоровья, счастья, оптимизма и стабильности, мира и благополучия каждому дому, больших трудовых успехов.

Пусть у каждого будет возможность реализовать собственные способности ради социального благополучия и стабильного будущего! А весеннее обновление природы придаст сил для исполнения намеченных планов, вдохновит на новые свершения!

Спрашивала Ольга НИКОЛАЕВА