В Минск вернулся проект «Художник и город». Выставка по традиции разместилась на площади Якуба Коласа, сообщает телеканал «МИР 24».

Мы выносим на улицы города те работы, которые, возможно, многие жители сами по себе не увидели бы. Потому что и в скрытых фондах лежат картины, и мы далеко не всегда выставляем их. Да и далеко не все жители нашего города ходят на выставки», - рассказала директор национального центра современных искусств Беларуси Наталья Шарангович.