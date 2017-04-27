Как часто должна проводить­ся инвентаризация клад­бищ, чем может обер­нуться отсутствие долж­ного ухода за могилой и в какие сроки ее могут признать бесхозной? На эти и другие волнующие гомельчан вопросы во время прямой линии, организованной еженедельником «Совесткий район», ответил директор ОАО «Гомельский специали­зированный комбинат» Александр Попов.





— Кладбище «Осо­вцы» достаточно быстро, извините за выражение, гомельчане освоили. Интересно, на какой срок рассчитано «Стукачевское»? Евге­ния Тимофеевна.

— Кладбище «Сту­качевское» было откры­то в 2009 году и стало последним приютом уже более чем для 11,3 тыся­чи гомельчан. Всего же оно рассчитано на захоро­нение примерно 20 тысяч человек. Оно будет основ­ным гомельским кладби­щем еще пять-семь лет. Потом придется решать вопрос о выделении новой площадки под строительство кладбища. Скорее всего, это будет соседний земельный участок.

— Ирина Малышева на связи. Родители похоронены на кладби­ще в Осовцах. Свобод­ных мест в ограде нет. Но рядом есть могилы, за которыми долгое вре­мя никто не ухаживает. Надписи на крестах стер­лись, уже и не понять, кто там упокоен. Можно ли «занять» это место?

— Нет, нельзя. Даже если могилу призна­ют бесхозной, прах не потревожат. Использо­вать земельный участок для повторного захороне­ния запрещено.

В этом году в Гомеле начнется первая инвента­ризация городских клад­бищ. Согласно новой редакции Правил содер­жания и благоустройства мест захоронения, прово­диться она должна раз в три года.

Комиссионно будем выявлять могилы, за кото­рыми долгое время не осуществлялся должный уход. На каждом таком захоронении разместим табличку-обращение к родственникам умерше­го выйти на связь со смо­трителем кладбища. Если по прошествии двух лет заинтересованные лица этого не сделают, могилу признают бесхозной.

— А что с ней будет потом?

— Будет произведен демонтаж разрушенных и пришедших в негодность надгробных сооружений. Сама же могила останется нетронутой, на ней уста­новят идентификацион­ную табличку с данными упокоенного.

Корр.: Кто входит в эту комиссию и с какого кладбища начнется ин­вентаризация?

— Члены комиссии определены решением Гомельского гориспол­кома. В нее вошли пред­ставители местных орга­нов власти, нашего спец­комбината, горрайинспек­ции природных ресурсов и охраны окружающей среды, городского цен­тра гигиены и эпидеми­ологии.

С какого именно клад­бища начнется инвента­ризация, пока неизвестно. Не исключено, что комис­сия будет работать одно­временно на нескольких объектах.

— В силу возраста нет возможности при­вести в порядок могилу. Нужно поправить памят­ник, покрасить ограду, об­резать ветви растущего у могилы дерева. Могу я заказать эту услугу у вас? Татьяна Прокофьевна.

— Ветви мы обрежем в любом случае. Опреде­литься с перечнем осталь­ных работ предлагаю на месте. Готовы проехать на кладбище с вами на нашем транспорте. Платить за выезд не нужно. Как собе­ретесь, перезвоните по телефону 41−00−40.

— Могут ли ваши спе­циалисты помочь найти захоронение конца 90-х? Недавно узнала, что мой одноклассник умер осенью 1998 года и похоронен на кладбище «Осовцы». Дважды пы­талась найти место его упокоения, не получи­лось. Наталья.

— В следующий раз обратитесь к смотрителю кладбища, он по возмож­ности постарается вам помочь. Раз знаете дату смерти одноклассника, много времени поиски участка, ряда и места не отнимут.

Корр.: Неужели до сих пор не создана электрон­ная база учета захороне­ний? Чтобы любой чело­век, даже приехавший из-за границы, мог разыскать место усопшего родствен­ника.

— Компьютерный учет усопших начался в 2013 году. Эта очень трудоем­кая работа возложена на работников нашего ком­бината. Вы только пред­ставьте, какое количе­ство информации нуж­но обработать, учитывая, что в Гомеле 20 кладбищ. На сегодня в базу введены данные по Стукачевскому и частично Рандовскому кладбищам.

— Мест для новых за­хоронений на Ран­довском кладбище нет. Здесь упокоена вся наша родня. Можно ли похо­ронить дедушку в моги­лу его супруги? Вопрос для нас очень актуаль­ный, потому что дед из-за тяжелой болезни вот-вот отойдет в мир иной. Сергей.

— Если с момента погребения бабушки про­шло двадцать лет, то мож­но. Разрешение выда­ет Гомельский городской центр гигиены и эпиде­миологии (улица Песи­на, 34). Туда необходимо обратиться со свидетель­ством о смерти бабуш­ки, при себе необходимо иметь паспорт. Со справ­кой из центра приезжай­те к нам на спецкомбинат (улица Целинная, 19).

Мы проводим эксгу­мацию. Опускаем остан­ки первого захоронения на 2,5 м и над ним про­изводим новое захороне­ние. Услуга платная, сто­имость зависит от многих нюансов, включая погод­ные условия.

Корр.: Хотелось бы услышать ваше мне­ние о целесообразности строительства в Гомеле крематория.

— Двумя руками «за». Но прекрасно понимаю, что это социально зна­чимый проект, который никогда себя не окупит. Кто бы ни взялся за его воплощение. Прибыли не будет иметь ни част­ник, ни государство. При­мер минского крематория это доказывает — из года в год нулевая рентабель­ность.

К слову, ежегодно только около тридцати гомельчан пользуются услугами минского крема­тория. Востребована тра­диционная форма погре­бения — ингумация.

— Какого размера участки предостав­ляются сегодня для за­хоронения в Гомеле? И уточните, хоронят ли в областном центре иного­родних? Илья.

— Двойное место име­ет размер 2,2 на 2,3 м, оди­ночное — 1,6 на 2,2 м. Участки предоставляются на безвозмездной основе на основании свидетель­ства о смерти.

Действующее законо­дательство не ограни­чивает нас в вопросе, кого именно можно хоро­нить на городских клад­бищах. Участки выделя­ются жителям Гомеля, а хоронить они могут даже иностранцев.

— Брат умер 50 лет назад. Свободного места в существующей ограде на Южном клад­бище нет. Расстояние до ближайшей ограды — более метра. Этого, согласитесь, достаточно, чтобы произвести ещё одно захоронение. Алла Степановна.

— Не соглашусь. Клад­бище осваивается соглас­но определенной схеме. Размеры проходов между оградами нормированы — по короткой стороне 50 см, по длинной — 1 м.

— Можно ли зарезер­вировать место на кладбище? Светлана.

— Нет, действующим законодательством эта процедура не регламен­тируется.