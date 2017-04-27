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О бесхозных могилах и появлении крематория: директор спецкомбината ответил на вопросы гомельчан
28.04.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Как часто должна проводиться инвентаризация кладбищ, чем может обернуться отсутствие должного ухода за могилой и в какие сроки ее могут признать бесхозной? На эти и другие волнующие гомельчан вопросы во время прямой линии,
— Кладбище «Осовцы» достаточно быстро, извините за выражение, гомельчане освоили. Интересно, на какой срок рассчитано «Стукачевское»? Евгения Тимофеевна.
— Кладбище «Стукачевское» было открыто в 2009 году и стало последним приютом уже более чем для 11,3 тысячи гомельчан. Всего же оно рассчитано на захоронение примерно 20 тысяч человек. Оно будет основным гомельским кладбищем еще пять-семь лет. Потом придется решать вопрос о выделении новой площадки под строительство кладбища. Скорее всего, это будет соседний земельный участок.
— Ирина Малышева на связи. Родители похоронены на кладбище в Осовцах. Свободных мест в ограде нет. Но рядом есть могилы, за которыми долгое время никто не ухаживает. Надписи на крестах стерлись, уже и не понять, кто там упокоен. Можно ли «занять» это место?
— Нет, нельзя. Даже если могилу признают бесхозной, прах не потревожат. Использовать земельный участок для повторного захоронения запрещено.
В этом году в Гомеле начнется первая инвентаризация городских кладбищ. Согласно новой редакции Правил содержания и благоустройства мест захоронения, проводиться она должна раз в три года.
Комиссионно будем выявлять могилы, за которыми долгое время не осуществлялся должный уход. На каждом таком захоронении разместим табличку-обращение к родственникам умершего выйти на связь со смотрителем кладбища. Если по прошествии двух лет заинтересованные лица этого не сделают, могилу признают бесхозной.
— А что с ней будет потом?
— Будет произведен демонтаж разрушенных и пришедших в негодность надгробных сооружений. Сама же могила останется нетронутой, на ней установят идентификационную табличку с данными упокоенного.
Корр.: Кто входит в эту комиссию и с какого кладбища начнется инвентаризация?
— Члены комиссии определены решением Гомельского горисполкома. В нее вошли представители местных органов власти, нашего спецкомбината, горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, городского центра гигиены и эпидемиологии.
С какого именно кладбища начнется инвентаризация, пока неизвестно. Не исключено, что комиссия будет работать одновременно на нескольких объектах.
— В силу возраста нет возможности привести в порядок могилу. Нужно поправить памятник, покрасить ограду, обрезать ветви растущего у могилы дерева. Могу я заказать эту услугу у вас? Татьяна Прокофьевна.
— Ветви мы обрежем в любом случае. Определиться с перечнем остальных работ предлагаю на месте. Готовы проехать на кладбище с вами на нашем транспорте. Платить за выезд не нужно. Как соберетесь, перезвоните по телефону 41−00−40.
— Могут ли ваши специалисты помочь найти захоронение конца 90-х? Недавно узнала, что мой одноклассник умер осенью 1998 года и похоронен на кладбище «Осовцы». Дважды пыталась найти место его упокоения, не получилось. Наталья.
— В следующий раз обратитесь к смотрителю кладбища, он по возможности постарается вам помочь. Раз знаете дату смерти одноклассника, много времени поиски участка, ряда и места не отнимут.
Корр.: Неужели до сих пор не создана электронная база учета захоронений? Чтобы любой человек, даже приехавший из-за границы, мог разыскать место усопшего родственника.
— Компьютерный учет усопших начался в 2013 году. Эта очень трудоемкая работа возложена на работников нашего комбината. Вы только представьте, какое количество информации нужно обработать, учитывая, что в Гомеле 20 кладбищ. На сегодня в базу введены данные по Стукачевскому и частично Рандовскому кладбищам.
— Мест для новых захоронений на Рандовском кладбище нет. Здесь упокоена вся наша родня. Можно ли похоронить дедушку в могилу его супруги? Вопрос для нас очень актуальный, потому что дед из-за тяжелой болезни вот-вот отойдет в мир иной. Сергей.
— Если с момента погребения бабушки прошло двадцать лет, то можно. Разрешение выдает Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии (улица Песина, 34). Туда необходимо обратиться со свидетельством о смерти бабушки, при себе необходимо иметь паспорт. Со справкой из центра приезжайте к нам на спецкомбинат (улица Целинная, 19).
Мы проводим эксгумацию. Опускаем останки первого захоронения на 2,5 м и над ним производим новое захоронение. Услуга платная, стоимость зависит от многих нюансов, включая погодные условия.
Корр.: Хотелось бы услышать ваше мнение о целесообразности строительства в Гомеле крематория.
— Двумя руками «за». Но прекрасно понимаю, что это социально значимый проект, который никогда себя не окупит. Кто бы ни взялся за его воплощение. Прибыли не будет иметь ни частник, ни государство. Пример минского крематория это доказывает — из года в год нулевая рентабельность.
К слову, ежегодно только около тридцати гомельчан пользуются услугами минского крематория. Востребована традиционная форма погребения — ингумация.
— Какого размера участки предоставляются сегодня для захоронения в Гомеле? И уточните, хоронят ли в областном центре иногородних? Илья.
— Двойное место имеет размер 2,2 на 2,3 м, одиночное — 1,6 на 2,2 м. Участки предоставляются на безвозмездной основе на основании свидетельства о смерти.
Действующее законодательство не ограничивает нас в вопросе, кого именно можно хоронить на городских кладбищах. Участки выделяются жителям Гомеля, а хоронить они могут даже иностранцев.
— Брат умер 50 лет назад. Свободного места в существующей ограде на Южном кладбище нет. Расстояние до ближайшей ограды — более метра. Этого, согласитесь, достаточно, чтобы произвести ещё одно захоронение. Алла Степановна.
— Не соглашусь. Кладбище осваивается согласно определенной схеме. Размеры проходов между оградами нормированы — по короткой стороне 50 см, по длинной — 1 м.
— Можно ли зарезервировать место на кладбище? Светлана.
— Нет, действующим законодательством эта процедура не регламентируется.
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Как часто должна проводиться инвентаризация кладбищ, чем может обернуться отсутствие должного ухода за могилой и в какие сроки ее могут признать бесхозной? На...
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