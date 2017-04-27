﻿ Погода в рабочую субботу и выходные: от проливных дождей до +22°С. 21.by
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Погода в рабочую субботу и выходные: от проливных дождей до +22°С

28.04.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу сохранится дождливая и контрастная погода, в воскресенье потеплеет, но зонт убирать не стоит — он понадобится. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 29 апреля, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с запада Украины на Латвию. На большей части территории дожди. Ночью и утром по северо-западной половине страны продолжительные сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах грозы. Температура ночью +5…+11°С, днем +12…+18°С, в западных районах Брестской и Гродненской областей +7…+11°С; по востоку Беларуси ночью +12…+14°С, днем +19…+24°С.

В воскресенье, 30 апреля, погода немного улучшится. С Западной Европы начнет распространяться область высокого атмосферного давления, а атмосферные фронты сместятся на юго-восточную половину страны, где и пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура ночью +2…+9°С, днем +8…+15°С.

1 мая, в понедельник, ожидается облачная с прояснениями и спокойная погода, без дождей не обойдется. Ночью в основном по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура ночью +1…+8°С, днем +7…+14°С, по прежнему теплее будет по юго-востоку страны, там ожидается +15…+22°С.

Затем в Беларусь вместе с южными ветрами придет и более теплая комфортная погода.

Погода с Михалком ТУТ

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