Жителя Столбцов обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, 30-летний мужчина обманул десятки юридических лиц, когда взял у них на продажу технику и не рассчитался полностью. Общий ущерб составил примерно 100 тысяч рублей, сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

— Потерпевшими по уголовному делу проходят десятки юридических лиц, имевших договорные отношения с подследственным, — рассказывает официальный представитель УСК Татьяна Белоног.

По данным следователей, несколько лет фигурант в качестве предпринимателя, а позже директора фирмы в Столбцах продавал бытовую и компьютерную технику.

Товар (телевизоры, компьютеры и планшеты) он закупал по договору у частных предприятий. Фигурант оставлял минимальную предоплату, но полностью и в срок за технику не рассчитался. Так мужчина завладел имуществом фирм на общую сумму около 100 тысяч рублей.

— Следствие располагает информацией, что похищенный товар фигурант сбывал на рынках, сдавал в ломбарды, — уточнила Татьяна Белоног.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Фигурант находится под стражей.