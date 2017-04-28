Дизайн интерьера в классическом стиле: от хрущевок до коттеджей*

Изящество, аутентичность, традиционность, роскошь, комфорт — как думаете, что может объединять эти понятия? Вместе они создают «эталон», так с английского языка переводится слово «классика». Несмотря на новомодные веяния в интерьерном дизайне, классический стиль по-прежнему остается на волне популярности. Благородная палитра цветов, изящная натуральная мебель, сложные драпировки удачно соседствуют с плазменными телевизорами и бытовой техникой. 70% интерьеров дизайнеры минской студии Malgrim создают в классическом стиле. Компактные квартиры, роскошные апартаменты, просторные коттеджи — классика универсальна и в этом ее главное преимущество.

Особенности классического стиля в интерьере

Классика, как и любой другой стиль, имеет особенности. Создавая изящные интерьеры, дизайн-студия Мальгрим делает акценты на главных аспектах классического стиля. Найти в Минске мебель и аксессуары для наполнения такого интерьера несложно, потратив немного времени, можно подобрать интересные варианты.

Мебель и аксессуары. Актуален выбор мебели из массива натурального дерева. В силу дороговизны материала возможны и другие решения, более бюджетные. Благодаря современным технологиям, производители умеют придать традиционным гарнитурам вид элитарных. Диваны, кресла, пуфы с обивкой из дорогой натуральной ткани (атлас, шелк, хлопок), комоды, кофейные столики, книжные стеллажи, вазы, цветочные композиции, подсвечники, статуэтки — обязательные аксессуары классического интерьера. Используют антиквариат и современную мебель с изящными формами. Важный элемент классики — зеркала в массивных рамах и композиции из фотографий в необычном обрамлении.

Текстиль, как ключевой элемент стиля. Ткань присутствует в обивке мебели, на окнах в виде изящных штор, в аксессуарах и декоративных элементах (подушки, драпировка, скатерти). Выглядит она дорого и приятна на ощупь, дешевый синтетический материал испортит концепцию. На изделиях из текстиля приветствуются традиционные узоры и орнаменты, важно, чтобы они не «выбивались» из общей стилистики интерьера.

Тональность и цветовые решения. Идеальные оттенки для воплощения интерьерного дизайна в классическом стиле — бежевый, кремовый, коричневый, серый. Мягкость и изящность в атмосферу жилого помещения привносят светло-зеленый, небесно-голубой, светло-желтый, розовый, персиковый цвета — они элегантны и утонченны. В классическом интерьере есть место насыщенным цветам, но их не должно быть много — достаточно небольших акцентов в аксессуарах и деталях. Иногда используется сочетание желтого и голубого, синего и зеленого.

Ох уж эта симметрия! Классическому стилю присуща симметрия, причем речь не идет об абсолютной точности, легкая небрежность в расстановке аксессуаров даже приветствуется, но общая визуальная симметричность обязательна. Не стоит воспринимать классику, как нечто скучное и неинтересное. Традиционный стиль прекрасен, но и в нем есть место экспериментам и неожиданным решениям.

Классический дизайн в хрущевке

Думаете, классический стиль неуместен в хрущевке? Посмотрите на проекты, созданные дизайнерами студии Мальгрим в Минске. Маленькую кухню и узкие комнаты можно и нужно преобразить, сделайте это при помощи старой доброй классики.

Для начала позаботьтесь о планировке. Маленькая площадь — главная проблема квартир в хрущевках. Расширить жилье за счет соседей не удастся, зато можно поэкспериментировать, не выходя за пределы собственных «квадратных метров». Только не забудьте получить разрешение, чтобы результаты ремонта не были омрачены предписаниями «вернуть все как было» и серьезным штрафом.

Прихожую, кухню и зал можно объединить. Стену между залом и спальней «подвинуть», такой подход позволит расширить площадь гостиной, а в комнате отдыха оставить место для кровати и шкафа. Если вы совмещаете кухню и гостиную, сделать акцент на переходе поможет контрастное напольное покрытие (паркет и плитка) или разноцветный потолок. Хороший вариант для классического стиля — переход в форме арки.

Не забывайте, для классики актуально использование в интерьере зеркал, они визуально расширяют пространство. Когда имеешь дело с небольшими помещениями, этот прием игнорировать непростительно.

Мебель в гостиной может и должна быть практичной. В Минске при желании можно найти неплохие модульные варианты с классическим дизайном — удобные и вместительные. Красиво смотрятся на стенах картины или фотографии с интересным обрамлением.

Французская классика в городских апартаментах

Просторные помещения — плодотворная площадка для экспериментов с классическим интерьером. Удачный вариант для городских апартаментов — роскошь французской классики. Высокие потолки, большие окна, светлые оттенки придают комнатам приятный шарм.

Особенности стиля — интересное сочетание цветов (белые, серые, лавандовые, оливковые, бежевые, фисташковые) и плавные переходы. Традиционная мебель классического французского интерьера — низкое кресло бержер, шкаф для посуды дрессуар, огромный обеденный стол геридон, изящные туалетные, чайные и цветочные столики, разнообразие сувениров (вазочки из керамики, горшочки с цветами, шкатулки).

Ванные комнаты в классическом стиле роскошны — столешницы и раковины овальной или округлой формы, тумбы и столики с резными ножками, массивные люстры, стены с имитацией художественных полотен. В таком деле, как создание интерьера, мелочей не бывает — зеркала, ручки, смесители должны вписываться в общую стилистику помещения.

Роскошь английской классики в загородном доме

При оформлении интерьера загородных домов часто используют классический стиль. Если необходимо добиться изысканной элегантности и роскоши, подойдет английская классика с эксклюзивной мебелью из массива, паркетом из натурального дерева, дорогим текстилем (не должно быть намека на металл и пластик), зеркалами в рамах, невысокими дизайнерскими столиками для чая.

Главный элемент английской классической гостиной — камин, его делают композиционным центром комнаты, вокруг располагают мебель и аксессуары. Несмотря на видимую помпезность стиля, он наполняет атмосферу спокойствием и располагает к комфортному отдыху.

Для английской классики характерна пастельная палитра — кремовые, оливковые оттенки в сочетании с теплой расцветкой паркета и мебели смотрятся превосходно. Хотите добавить в интерьер «изюминку»? Используйте гризайль — уникальную настенную роспись в серо-белых тонах, если оригинальные барельефы выполнить, экспериментируя с тональностью, эффект будет еще ярче и интереснее.

Лампы, бра, торшеры, статуэтки, люстра из хрусталя в центре комнаты украсят гостиную. Для обеденной зоны подойдет мебель с резными ножками и обивкой из текстиля, дорогая фарфоровая посуда. В большом столе из массива можно оборудовать оригинальный винный шкаф. В кухне рекомендуем использовать мрамор, он отлично сочетается с натуральным деревом. Вы можете посмотреть фото дизайна загородного дома malgrim.by.

Ошибки при создании классического интерьера

Первое, что необходимо помнить, когда имеешь дело с классическим стилем — он не терпит нагромождений. Будьте избирательны в выборе аксессуаров. Сделайте так, чтобы бытовая техника, плазменный телевизор и другие атрибуты, без которых современному человеку обойтись сложно, не нарушили гармонию интерьера. Оборудование размещайте в специальных нишах, блоках и выдвижных конструкциях, а вот дорогую изящную посуду из фарфора оставьте на виду, любуйтесь прекрасным дизайном во время завтрака, обеда, ужина и предоставьте такую возможность гостям.

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