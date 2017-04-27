МИНСК, 28 апр — Sputnik. В ОАО "Банковский процессинговый центр" предупредили о возможных сбоях в работе банковских карточек ночью 30 апреля в Беларуси, сообщили Sputnik в БПЦ.

Проблемы в обслуживании держателей карточек банков страны могут возникнуть из-за проведения технологических работ с 02:00 до 03:00 в воскресенье. Специалисты планируют обновить интерфейсы международных платежных систем на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, которые пользуются услугами БПЦ, а также в сети организации торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных и устройствах самообслуживания.

Могут возникнуть проблемы и при работе с банкоматами, если они обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО "Банковский процессинговый центр".

В БПЦ принесли извинения за доставленные неудобства.