﻿ БПЦ: банковские карты могут не работать ночью 30 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БПЦ: банковские карты могут не работать ночью 30 апреля

28.04.2017 14:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 апр — Sputnik. В ОАО "Банковский процессинговый центр" предупредили о возможных сбоях в работе банковских карточек ночью 30 апреля в Беларуси, сообщили Sputnik в БПЦ.

Проблемы в обслуживании держателей карточек банков страны могут возникнуть из-за проведения технологических работ с 02:00 до 03:00 в воскресенье. Специалисты планируют обновить интерфейсы международных платежных систем на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, которые пользуются услугами БПЦ, а также в сети организации торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных и устройствах самообслуживания.

Могут возникнуть проблемы и при работе с банкоматами, если они обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу ОАО "Банковский процессинговый центр".

В БПЦ принесли извинения за доставленные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбои в обслуживании карт возможны с 02:00 до 03:00 - в это время будут проводиться технологические работы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дизайн интерьера в классическом стиле: от хрущевок до коттеджей*
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика