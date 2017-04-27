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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БРЕСТСКОГО РАЙОНА!
28.04.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом
Поздравляем вас с Праздником весны и труда!
Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Этот праздник объединяет профессии и поколения, дарит душевный подъем и энергию.
Праздник весны и труда — это отличный повод сказать огромное спасибо всем, кто честно работает на благо родной Беларуси и нашего Брестского района.
Потому что все мы на своем месте— в поле, на ферме, в классе или у монитора— делаем общее дело, трудимся во имя будущего наших детей. И только слагая усилия, мы можем добиться успеха.
Первомай символизирует уважение к трудящемуся человеку и утверждает социальные ценности современного общества – достойные условия жизни, стабильную и интересную работу, хороший уровень заработной платы, право на защиту и поддержку государства.
Сегодня совместные усилия власти, бизнеса, профсоюзов и общественных организаций направлены на реализацию высоких стандартов жизнеобеспечения, на то, чтобы сделать нашу жизнь комфортной и удобной, обеспечить процветание экономики и стабильность социальной сферы. Уверены, что трудовые свершения каждого из нас станут достойным вкладом в достижение этих важных целей.
Желаем достатка и благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья, весеннего настроения, новых трудовых свершений!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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Поздравляем вас с Праздником весны и труда! Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца. Этот праздник объединяет профессии и поколения, дарит душевный...
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