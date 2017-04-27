С началом нового месяца в Беларуси традиционно ожидается ряд изменений. Кроме того, именно до 1 мая был отдан приказ трудоустроить всех безработных.

Пособие на ребенка - не повысится

В первом квартале в Беларуси средняя зарплата упала по отношению к последнему кварталу прошлого года. По этой причине ожидать с 1 мая повышения пособия по уходу за ребенком не приходится: несмотря на то, что пособия пересматриваются раз в квартал, они привязи к росту средней зарплаты. Если зарплата падает - пособие не повышают.

По официальным данным, в первом квартале этого года средняя зарплата была на 9,2 рубля меньше, чем в октябре-декабре 2016 года.

С 1 мая в Беларуси будет изменен размер единоразово выплаты в связи с рождением ребенка, который зависит от размера БПМ (сейчас он составляет 180,1 рубля, будет действовать до 30 апреля 2017 года). Новый его размер пока не установлен.

Дорожают сигареты

Как сообщает Министерство по налогам и сборам, с 1 мая в Беларуси будут повышены цены на некоторые марки сигарет, выпускаемых в Беларуси и ввозимых в страну.

Некоторая продукция гродненской табачной фабрики «Неман» станет дороже на 5 копеек. На столько вырастут цены на Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver, Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet, Rothmans Blue, Rothmans Azure, Rothmans Blue+, Rothmans Azure+, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver.

Подорожает также продукция компании «Табак-инвест». На 3 копейки подорожают: LD Red, LD Blue, LD Club Compact Select, LD Club Lounge, Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Silver, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Camel Compact Filters, Camel Compact Blue. На 5 копеек дороже станут Camel Compact Activate Yellow.

Будут также повышены цены на импортные сигареты, которые ввозятся в страну предприятием «Беларусьторг». Как сообщается на сайте МНС, на пять копеек подорожают Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver.

Сокращение штата Администрации президента и начало регистрации ТЦ

С 1 мая в силу вступит президентский указ, согласно которому штат администрации Александра Лукашенко будет сокращен на 30% . Согласно документу, численность работников будет сокращена до 118 человек, из которых 108 - государственные служащие. Указ№40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь» был подписан 13 февраля .

Также со 2 мая в Беларуси начнется регистрация на ЦТ. По информации Министерства образования, зарегистрироваться на ЦТ можно будет до 1 июня. Кроме этого, учебные заведения имеют право организовать проведение ЦТ для пропустивших тесты по уважительной причине в резервный день.

Работу всем

Пожалуй, одно из наиболее важных заявлений президента за последние месяцы, также связано с началом мая. Александр Лукашенко, напомним, ранее потребовал у чиновников едва ли не «именем революции» трудоустроить ни много, ни мало - всех безработных к этой дате. А потом обеспечить по стране среднюю зарплату 500 долларов.