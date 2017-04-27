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Минюст бесплатно проконсультирует граждан к 9 Мая

28.04.2017 15:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси проведет акцию по бесплатному консультированию граждан в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщила Sputnik в пятницу пресс-секретарь ведомства Ольга Мурашковская.

Акцию Минюст проведет при участии Белорусской нотариальной палаты и Республиканской коллегии адвокатов.

Сами бесплатные консультации можно будет получить в Минюсте 6 мая с 11:00 до 13:00. Как отметили в ведомстве, специалисты проконсультируют по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, гражданского, жилищного, трудового, семейного, земельного права и иным вопросам, относящимся к сфере юстиции.

Ветераны Великой Отечественной смогут обращаться с предварительными заявками об оказании консультативной помощи — их специалисты смогут посетить на дому. Записываться на консультацию ветеранам необходимо по номерам 8(017) 200 97 55 или 8(017) 200 03 84.

Подобные акции состоятся и в регионах — их организуют главные управления юстиции областных и минского исполкомов. Акции пройдут со 2 по 6 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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