

Команда «Суполка» заняла первое место в заключительном V туре районного аналога игры «Что? Где? Когда?» и официально оформила вторую подряд победу в интеллектуальном чемпионате города Клецка. В этом году «Хрустальная сова» «суполковцам» досталась так же легко, как и в предыдущем. Хотя, конкуренция по чуть-чуть растет.

Сезон, завершившийся 31 марта, при всей предсказуемости борьбы за победу, все-таки был особенным. Прежде всего, команд стало больше – десять против восьми. К «старожилам» вроде «Суполки», «Адреналина», «Крыначки», «Парадокса», «ДНП», «Максимума вкуса» присоединились «Энтузиасты» из сельскохозяйственного профессионального лицея, молодые педагоги из «Дримтим», а также две молодежные сборные «isq 180 +» и «Перезагрузка». Кроме того, у проекта в одной из социальных сетей появилось свое сообщество. Накануне игр там регулярно проводятся голосования (подписчики пытаются спрогнозировать итоги), участники делятся новостями и фотографиями.

В пользу роста уровня местных команд говорит тот факт, что по результатам районного турнира, проходившего с октября 2016-го по апрель 2017-го, в финал взрослого чемпионата Минской области по «ЧГК» пробилось целых два коллектива – «Суполка» и «Адреналин». В предыдущем Клецк среди других белорусских городов в одиночку представляла «Суполка».

Пока лидеры готовятся к ответственной выездной игре, а остальные приняли позу «Ждуна» в предвкушении межрегионального турнира в родных стенах, газета «Да новых перамог» вспоминает самые яркие моменты минувшего сезона.

Первый его тур приняла Клецкая СШ №3. Эта школа охотнее и чаще других дает приют участникам «Что? Где? Когда?». Символично, что в 2015-м там все и начиналось, когда Вадим Абрамович, учитель городской гимназии, совместно с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи и РК ОО «БРСМ» решили проводить в райцентре интеллектуальные игры. Октябрьский этап преподнес небольшую сенсацию: на самом старте «Суполка» неожиданно «забуксовала» и пропустила вперед «Адреналин». Можно пофантазировать (почему бы и нет?!) и предположить, что Сергей Ганисевский и компания просто решили дать фору соперникам. Так сказать, чтобы дальше игралось азартнее. Действующие чемпионы даже довели дело до «перестрелки» с газетчиками из «ДНП». Правда, там выглядели на голову сильнее соперников. Гимназия г.Клецка в туре была представлена тремя командами (!) – «isq 180 +» (выпускники), «Абсолютный ноль» и «Инферно» (нынешние воспитанники). Два последних коллектива, испытав серьезные трудности, ко второму туру слились в один, под названием «Перезагрузка».

Дела у самой молодой сборной чемпионата на первых порах все равно не ладились. Во втором туре, который проходил в стенах их альма-матер, фаворитами были не они, а более привычные в этой роли «Суполка» и «Адреналин». С той только разницей, что на этот раз «суполковцы» опередили врачей. «ДНП» с пьедестала потеснил «Парадокс». Гимназия г.Клецка достойно справилась с функциями хозяев, но в актовом зале учреждения десять команд едва поместились и организаторы возобновили поиски идеального места для игр по «ЧГК».

Кому-то таковым показалось кафе «Крыначка», где участники чемпионата встретились в рамках третьего тура. Действительно, там было уютно и тепло, местами даже жарковато. Правда, некоторые, в частности – «ДНП», до сих пор в холодном поту вспоминают итоги этапа. Уровень сложности вопросов смутил не только газетчиков, но и большинство коллективов турнира. Уверенно справилась с заданиями одна «Суполка». Первое попадание в призы в сезоне случилось у «isq 180 +». А «Адреналину» пришлось поучаствовать в «перестрелке» за бронзу с «Перезагрузкой». Успешно. Позже выяснилось, что в итоговые протоколы закралась ошибка и врачи изначально набрали больше баллов, чем гимназисты.

В следующей игре чемпионат вернулся в Клецкую СШ №3. Участников ждал сюрприз от организаторов: во втором туре вопросы были составлены на белорусском языке. Не все смогли сходу приноровиться к ситуации и начать думать на «мове». Выстрелила «ДНП», которая после «Крыначки» впору годилась для «списания на берег». Но «тройка» определенно фартовое место для газетчиков, что заметили не только они. Представители районки держались на первом месте до третьей партии вопросов. «Суполка» же провела игру в одинаковом темпе и заслуженно продлила победную серию в сезоне. Турнирную ситуацию в чемпионате, заняв третье место, обострил «Парадокс».

В общем, заключительный пятый тур обещал быть захватывающим. Таким он на деле и получился. Команды сыграли 13 (!) дополнительных вопросов. Понадобилось две «перестрелки»: одна для распределения мест по итогам игры, вторая – для правильного ранжира по результатам всего сезона. Финальные разборки на десятку с плюсом принял сельскохозяйственный профессиональный лицей. Призерами пятого тура стали – «Суполка» (1), «Адреналин» (2) и «ДНП» (3). Медалистами чемпионата – «Суполка» (золото), «Адреналин» (серебро) и «isq 180 +» (бронза).В конце, когда все вопросы заданы и на большинство из них получены ответы, хочется сказать несколько слов обо всех участниках. Команде «Дримтим», практически целиком составленной из барышень, можно присвоить титул самой симпатичной в турнире (да простят меня девушки из других сборных). Кроме того, боевой дух этого коллектива, кажется, ничем не сломить. Из того же «теста» – «Максимум вкуса». Иные игры ребятам приходилось «героически» проводить вчетвером (при разрешенной квоте в шесть человек). Возможно, нестабильность состава и не позволяет «консервщикам» пока претендовать на более высокие места. Хорошо проявили себя дебютанты сезона – «Энтузиасты». Уже в первом туре им совсем немного не хватило, чтобы стать призерами. Преподаватели СПЛ обещали подумать над тем, как бы подтянуть к следующему чемпионату еще и своих воспитанников. Защитить прошлогоднюю бронзу у «Крыначки» не получилось. Но коллектив интересный, способный преподнести сюрприз. Часто отлично справляется с заданиями «Медиаазбуки» и «Сваяк», которые проходят перед основными играми. Очень большой потенциал у «Перезагрузки». Ребята еще совсем юные, сильно хотят победить и для этого готовы много тренироваться. С таким подходом через несколько лет, если уже не в следующем году, гимназисты будут главными претендентами на медали. «ДНП» не может похвастаться стабильностью, в том числе и в составе, чередуя успехи с провалами. Но, тем не менее, газетчики в трех встречах из пяти становились призерами. Правда, чаще в районных этапах, чем в областных. «Парадокс» выступает ровнее, не позволяя себе игр, за которые потом приходится краснеть. Команда появилась в конце позапрошлого сезона и уже тогда заявила о себе как о коллективе, с которым нужно считаться. Былого она не растеряла. «isq 180 +» вроде как не ковала громких побед, но ребята всегда находились где-то неподалеку от пьедестала, что позволило им тихой сапой не только добраться до финальной перестрелки за бронзу, но и выиграть ее. Эта сборная умеет добиваться главного – результата. «Адреналин» есть соблазн назвать «вечно вторыми». И это комплимент. Два титула вице-чемпионов – много о чем говорят. Быть впереди нынешней «Суполки» получается далеко у не всякой команды, а врачам это однажды удалось. В коллективе несколько ярких лидеров, и в этом его сила. Потрясающе дополняют друг друга «знатоки» из «Суполки». Главное, чего им не занимать – сыгранности и опыта. Вместе участвуют в самых разных интеллектуальных соревнованиях. Сложно сказать, как бы выглядели чемпионы без своего бессменного капитана – Сергея Ганисевского. Но идти на такой странный эксперимент им вовсе нет нужды.Если продолжить тему опытов, то идея создания городского чемпионата по «ЧГК» в Клецке уже много раз оправдала себя. Ею вдохновилось шесть десятков человек. Еще большее количество людей наслышано об играх. Сложно представить, как им удается находиться в стороне от этого захватывающего процесса.