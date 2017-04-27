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«Хрустальная сова» снова у команды «Суполка»
28.04.2017 — Новости Общества | Да новых перамог (Клецк)
Сезон, завершившийся 31 марта, при всей предсказуемости борьбы за победу, все-таки был особенным. Прежде всего, команд стало больше – десять против восьми. К «старожилам» вроде «Суполки», «Адреналина», «Крыначки», «Парадокса», «ДНП», «Максимума вкуса» присоединились «Энтузиасты» из сельскохозяйственного профессионального лицея, молодые педагоги из «Дримтим», а также две молодежные сборные «isq 180 +» и «Перезагрузка». Кроме того, у проекта в одной из социальных сетей появилось свое сообщество. Накануне игр там регулярно проводятся голосования (подписчики пытаются спрогнозировать итоги), участники делятся новостями и фотографиями.
В общем, заключительный пятый тур обещал быть захватывающим. Таким он на деле и получился. Команды сыграли 13 (!) дополнительных вопросов. Понадобилось две «перестрелки»: одна для распределения мест по итогам игры, вторая – для правильного ранжира по результатам всего сезона. Финальные разборки на десятку с плюсом принял сельскохозяйственный профессиональный лицей. Призерами пятого тура стали – «Суполка» (1), «Адреналин» (2) и «ДНП» (3). Медалистами чемпионата – «Суполка» (золото), «Адреналин» (серебро) и «isq 180 +» (бронза).
В конце, когда все вопросы заданы и на большинство из них получены ответы, хочется сказать несколько слов обо всех участниках. Команде «Дримтим», практически целиком составленной из барышень, можно присвоить титул самой симпатичной в турнире (да простят меня девушки из других сборных). Кроме того, боевой дух этого коллектива, кажется, ничем не сломить. Из того же «теста» – «Максимум вкуса». Иные игры ребятам приходилось «героически» проводить вчетвером (при разрешенной квоте в шесть человек). Возможно, нестабильность состава и не позволяет «консервщикам» пока претендовать на более высокие места. Хорошо проявили себя дебютанты сезона – «Энтузиасты». Уже в первом туре им совсем немного не хватило, чтобы стать призерами. Преподаватели СПЛ обещали подумать над тем, как бы подтянуть к следующему чемпионату еще и своих воспитанников. Защитить прошлогоднюю бронзу у «Крыначки» не получилось. Но коллектив интересный, способный преподнести сюрприз. Часто отлично справляется с заданиями «Медиаазбуки» и «Сваяк», которые проходят перед основными играми. Очень большой потенциал у «Перезагрузки». Ребята еще совсем юные, сильно хотят победить и для этого готовы много тренироваться. С таким подходом через несколько лет, если уже не в следующем году, гимназисты будут главными претендентами на медали. «ДНП» не может похвастаться стабильностью, в том числе и в составе, чередуя успехи с провалами. Но, тем не менее, газетчики в трех встречах из пяти становились призерами. Правда, чаще в районных этапах, чем в областных. «Парадокс» выступает ровнее, не позволяя себе игр, за которые потом приходится краснеть. Команда появилась в конце позапрошлого сезона и уже тогда заявила о себе как о коллективе, с которым нужно считаться. Былого она не растеряла. «isq 180 +» вроде как не ковала громких побед, но ребята всегда находились где-то неподалеку от пьедестала, что позволило им тихой сапой не только добраться до финальной перестрелки за бронзу, но и выиграть ее. Эта сборная умеет добиваться главного – результата. «Адреналин» есть соблазн назвать «вечно вторыми». И это комплимент. Два титула вице-чемпионов – много о чем говорят. Быть впереди нынешней «Суполки» получается далеко у не всякой команды, а врачам это однажды удалось. В коллективе несколько ярких лидеров, и в этом его сила. Потрясающе дополняют друг друга «знатоки» из «Суполки». Главное, чего им не занимать – сыгранности и опыта. Вместе участвуют в самых разных интеллектуальных соревнованиях. Сложно сказать, как бы выглядели чемпионы без своего бессменного капитана – Сергея Ганисевского. Но идти на такой странный эксперимент им вовсе нет нужды.
Если продолжить тему опытов, то идея создания городского чемпионата по «ЧГК» в Клецке уже много раз оправдала себя. Ею вдохновилось шесть десятков человек. Еще большее количество людей наслышано об играх. Сложно представить, как им удается находиться в стороне от этого захватывающего процесса.
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Команда «Суполка» заняла первое место в заключительном V туре районного аналога игры «Что? Где? Когда?» и официально оформила вторую подряд победу в...
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