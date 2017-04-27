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1 мая после ремонта откроют железнодорожную станцию "Курасовщина"

28.04.2017 16:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Закончена реконструкция железнодорожного пункта «Курасовщина» в Минске. Здесь построили подземный переход с подъемниками для инвалидов, установили терминалы для покупки билетов. Подробности сообщает Белорусская железная дорога.

На станции появился новый кассовый павильон, а также терминал, с помощью которого можно купить билет на поезда по Беларуси, странам СНГ и Балтии (по карте и за наличные).

Кроме того, реконструировали посадочные платформы и контактную сеть, а саму станцию благоустроили. И оградили территорию на участке от станции «Минск-Сортировочный» до МКАД — для безопасности граждан.

Скоро на «Курасовщине» установят терминалы для покупки билетов на городские и региональные линии экономкласса по банковской карте.

Станция «Курасовщина» связывает два столичных микрорайона, здесь останавливаются 40 поездов региональных линий. В прошлом году с «Курасовщины» отправились более полумиллиона пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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Здесь построили подземный переход и установили терминалы для покупки билетов.

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