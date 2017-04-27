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Искусство в массы: в Минске проходит выставка под открытым небом
28.04.2017 15:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске заработал проект «Художник и город». В столице Беларуси проходит выставка живописцев под открытым небом, передает «МИР 24».
«Мы выносим на улицы города те работы, которые, возможно, сами люди не увидели бы. Потому что в скрытых фондах лежат картины, и мы мало выставляем их. Давайте отдадим себе отчет, что далеко не все жители нашего города ходят на выставки», - сказала директор Национального центра современных искусство Наталья Шарангович.
Насладиться искусством пришли десятки горожан. Им не помешал даже проливной дождь. В этом году экспозиция стала частью триеннале, посвященного 130-летию со дня рождения художника
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