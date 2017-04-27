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Искусство в массы: в Минске проходит выставка под открытым небом

28.04.2017 15:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске заработал проект «Художник и город». В столице Беларуси проходит выставка живописцев под открытым небом, передает «МИР 24».

«Мы выносим на улицы города те работы, которые, возможно, сами люди не увидели бы. Потому что в скрытых фондах лежат картины, и мы мало выставляем их. Давайте отдадим себе отчет, что далеко не все жители нашего города ходят на выставки», - сказала директор Национального центра современных искусство Наталья Шарангович.

Насладиться искусством пришли десятки горожан. Им не помешал даже проливной дождь. В этом году экспозиция стала частью триеннале, посвященного 130-летию со дня рождения художника Марка Шагала. В ней участвуют 35 белорусских живописцев, в том числе и номинанты Национальной премии в области изобразительного искусства. Жанры у мастеров разные - пейзаж, живопись и графика.

Картина маслом
 
Теги: Минск
 
 
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Проект под открытым небом «Художник и город» проходит в Минске уже в шестой раз.

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