В Минске заработал проект «Художник и город». В столице Беларуси проходит выставка живописцев под открытым небом, передает «МИР 24».

«Мы выносим на улицы города те работы, которые, возможно, сами люди не увидели бы. Потому что в скрытых фондах лежат картины, и мы мало выставляем их. Давайте отдадим себе отчет, что далеко не все жители нашего города ходят на выставки», - сказала директор Национального центра современных искусство Наталья Шарангович.