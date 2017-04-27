Следственный изолятор КГБ, расположенный во дворе квартала силовиков в самом центре Минска, насчитывает почти вековую историю. В последний год все чаще в его стенах оказываются бизнесмены и руководители различного уровня. TUT.BY собрал самые интересные факты о самой закрытой тюрьме Беларуси — «Американке».

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