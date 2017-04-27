﻿ "Элитная" тюрьма для чиновников, бизнесменов и политиков. Самое интересное об "Американке". 21.by
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"Элитная" тюрьма для чиновников, бизнесменов и политиков. Самое интересное об "Американке"

28.04.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный изолятор КГБ, расположенный во дворе квартала силовиков в самом центре Минска, насчитывает почти вековую историю. В последний год все чаще в его стенах оказываются бизнесмены и руководители различного уровня. TUT.BY собрал самые интересные факты о самой закрытой тюрьме Беларуси — «Американке».

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Теги: Минск
 
 
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Следственный изолятор КГБ, расположенный во дворе квартала силовиков в самом центре Минска, насчитывает почти вековую историю. В последний год все чаще в его...

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