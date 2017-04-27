|
"Элитная" тюрьма для чиновников, бизнесменов и политиков. Самое интересное об "Американке"
28.04.2017 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Следственный изолятор КГБ, расположенный во дворе квартала силовиков в самом центре Минска, насчитывает почти вековую историю. В последний год все чаще в его стенах
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный изолятор КГБ, расположенный во дворе квартала силовиков в самом центре Минска, насчитывает почти вековую историю. В последний год все чаще в его...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии