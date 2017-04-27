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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 30 апреля

28.04.2017 — Новости Общества | Да новых перамог (Клецк)  
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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 30 апреля. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр».

Банковский процессинговый центр 30 апреля с 2.00 до 3.00 будет проводить технологические работы по обновлению интерфейсов международных платежных систем на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени.

В этот промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами ОАО «Банковский процессинговый центр», а также в сети организаций торговли (сервиса) и пунктов выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу процессингового центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 71,2 тыс. организаций торговли и сервиса, более 112 тыс. платежных терминалов, 2,6 тыс. банкоматов и почти 2,8 тыс. инфокиосков.

 
 
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Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 30 апреля. Такая информация размещена на сайте ОАО «Банковский процессинговый центр». Банковский...

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