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Число доноров в Беларуси ежегодно увеличивается на семь тысяч
28.04.2017 16:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси ежегодно заготавливают по 23 литра крови на тысячу человек. Для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся, врачи проводят выездные дни доноров. О том, кто в них принимает участие, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
В столичном педагогическом университете студентов на занятиях сегодня меньше. В вузе - день донора. Юлия Барсук, будущий учитель физики и математики, кровь сдает второй раз. К процедуре девушка подготовилась ответственно - за неделю отказалась от копченого, острого и соленого.
В выездных днях донора участвуют многие студенты. Чтобы сделать доброе дело, не нужно никуда ехать. Перед процедурой сдают необходимые анализы. Донорам дают два выходных, сладкий паек и 9 долларов. Но студенты, как правило, денег не берут.
Количество заготовленной крови в Беларуси
«В Республике Беларусь сохранилось производство лекарственных средств из плазмы крови. Около 55 тонн плазмы в прошлом году переработали на альбумин, на криопреципитат, на различного вида иммуноглобулины для внутримышечного введения. На сегодняшний день это достаточно большое направление, по сути, уже фарминдустрии», - сказал директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
В Беларуси 27 станций переливания крови. Каждый четвертый донор помогает безвозмездно.
Весь путь крови и компонентов в Беларуси
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В прошлом году в стране собрали 220 тонн крови – по 23 литра на тысячу человек.
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