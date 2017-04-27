Знаменитые трансплантологи, легендарные спортсмены, оперные дивы и ученые получили премии и медали из рук президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Госпремия тем, кто спас тысячи жизней. Белорусские врачи дарят надежду безнадежно больным, делают 500 операций в год.

«В ноябре прошлого года мы выполнили комплексную операцию «сердце-легкие». Я считаю, что это «вышка» в кардиохирургии. Выше вряд ли что-то есть», - подчеркнул заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кадиология» Юрий Островский.

За последние десять лет количество операций по пересадке почек, печени, поджелудочной, легких в Беларуси увеличилось в 60 раз. Трансплантология по уровню развития находится на 28-м месте в мировом рейтинге, среди стран Содружества - в лидерах. Своим опытом белорусские врачи делятся с коллегами из СНГ.

«Мы не замкнулись в рамках Беларуси. Мы выполнили первую в истории Казахстана пересадку печени, первую в Кыргызстане пересадку почки», - отметил руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

Еще один лауреат - Оксана Волкова. Она стала первой белоруской, которая за последние 100 лет открыла сезон в Метрополитен-опера. Ее меццо-сопрано наслаждались и в театре «Ла Скала». Волкова пела в дуэте с мировыми оперными исполнителями.

«Мне всегда мало. Если я остановлюсь на каком-то достижении и буду им гордиться до пенсии, я не буду развиваться», - отметила заслуженная артистка республики.