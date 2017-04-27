МИНСК, 28 апр — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расследует загадочную смерть гостей церемонии похорон религиозного лидера в Либерии, сообщают СМИ.

С 23 апреля в госпитале "Франсис Гран" города Гринвиль в Либерии от неизвестной болезни скончались девять человек из 17 заболевших. Остальные восемь пациентов до сих по находятся под присмотром медиков. Контактирующие с ними врачи носят защитные костюмы.

"Они взяли образцы тканей с тел, анализ показал, что ни у одного из погибших не было Эболы. Они будут проверять образцы на следы геморрагической лихорадки, бактерий, а также выяснят, употребляли ли погибшие воду или продукты с содержанием отравляющих веществ", — заявила представитель организации.

Помощь властям страны оказывают ВОЗ и американский центр по контролю и профилактике заболеваний.

СМИ сообщают о следующих симптомах пациентов: лихорадка, диарея и тошнота.

В феврале 2014 года в Гвинее была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались более 11 тысяч человек, еще более 28 тысяч заразились опасным вирусом. Вирус передается человеку и при контакте с останками зараженных людей.