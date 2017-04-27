Сегодня в Гомеле чествовали всех, кто помогает спасателям сокращать статистику гибели людей. В числе награжденных — члены смотровых комиссий, ответственные за пожароопасную обстановку в регионе чиновники. В стороне от бойцов идеологического фронта скромно держатся те, кого без преувеличения можно назвать настоящими героями. Простые люди, которые спасли других простых людей. Без пафоса и патетики они рассказали о том, как это выглядело не в сводках экстренных служб, а в жизни.





Геннадий переминается с ноги на ногу. «Да какой я герой! Разве вы бы не так поступили? — задает мужчина вопрос, на который не просто ответить утвердительно. Но слесарь с Полесья, ни на минуту не сомневался — надо спасать. Влез в горящий дом и вытащил из огня совсем незнакомого ему человека.

— Был обычный день. Помогал куму делать крышу. Соседка его вдруг кричит «Пожар!». Мы схватили топоры и побежали. Я влез — одного успел вытащить, второго уже нет, слишком большой огонь был, — рассказывает мужчина.

— Жена не ругала потом, что так рисковали?

— Жена знает, что бесполезно мне перечить, раз я принял решение. И что, по-вашему, я должен был делать, стоять и смотреть, как гибнут люди?



Геннадий Глухих

Жлобинчанин Александр Лаптев в октябре спас на пожаре соседей.

— Вечером посмотрел новости, слышу треск, подумал — салют. Открыл штору — а у соседей через дом — красное зарево. Выбежал на улицу, там уже стояли люди. Спрашиваю: «Где хозяева?» Говорят — внутри! Перепрыгнул через забор, подбежал, смотрю в окно — люди на полу. Разбил стекло. Вытащил сначала Татьяну, а потом ее отца, — вспоминает события того осеннего вечера Александр.



Александр Лаптев

Через несколько минут горящий дом начал рушиться.

— Вы осознаете, что могли тоже погибнуть?

— Понимаете, я знал этих людей. Оценил ситуацию и понял, что могу им помочь.

Кстати, Александр 10 лет назад работал в МЧС, но, говорит, что за время службы так ни разу и не подвернулась возможность спасти человеку жизнь. От судьбы не уйдешь.

Виктор Миткевич спас тонувшего мужчину и его семилетнего сына. Пришел купаться на Днепр, а там — беда.

— Смотрю ребенок то всплывает, то под воду уходит. Вытянул его. А потом оказалось, что еще и отец его под водой.

— С первого раза не достал, он на дне лежал уже. Нырял-нырял, наконец, вытащил. Он весь синий. Женщина на берегу кричит — на колено его кладите. Я его на колено, с него вода полилась. Потом уже скорая приехала. Вот, спасли, — улыбается Виктор. Сегодня на чествование пришел и тот, кого он спас. Мужчины видятся второй раз.



Виктор (справа) и спасенный им Александр видятся сегодня второй раз.

Михаил Белый при пожаре спас жизнь сразу двум людям. А ведь просто шел за сигаретами.

— Слышу крик о помощи. Влез. Вокруг дым, ничего не видно. Вытянул женщину, она уже была без сознания, а мне кричат, что там еще мужчина, брат ее. Ну я и его. А мне снова кричат, что там еще третий должен быть. Пока я его искал, уже меня пришлось спасать. Кстати, не было третьего. А пожар произошел от свечки поминальной. Как выяснилось, брат с сестрой только похоронили маму свою, напились и произошел пожар.



Михаил Белый

Единственная женщина в компании народных героев — Елена Воробей недоумевает: «Да сколько уже можно про это рассказывать? Уж год прошел!». Но потом под натиском фото и видеокамер сдается:



Елена Воробей

— Шла к подруге, увидела дым, сигнализация пищит. Я туда — в доме все в дыму, дед на полу. Я его на улицу. Свернула матрац, чтобы не горел, залила водой. Вот и все, — буднично рассказывает о подвиге женщина.



