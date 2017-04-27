С 27 апреля Национальный центр усыновления возглавляет Михаил Черепенников, который раньше был начальником студгородка БГУ. Предыдущий руководитель центра — Наталья Поспелова — теперь планирует заниматься общественной деятельностью.



Фото из личного архива Михаила Черепенникова

По словам Михаила Черепенникова, первые два дня на новой работе он знакомился с коллективом, решал организационные моменты. При этом, уточняет, деятельность центра не останавливается: специалисты общались с потенциальными усыновителями, документы подписывались.

В плане идей же новый руководитель осторожен.

— Сначала мне хочется услышать общие идеи от сотрудников, обсудить их, — делится планами собеседник. — Первая настольная книга, которую сейчас читаю до дыр, — кодекс «О браке и семье». Но сказать, что я сегодня предложу какие-то мегаидеи по развитию усыновления детей — нет, сегодня я их не предложу. Но вместе с центром мы будем пытаться их выработать и надеемся, что предложим.

Директор Национального центра усыновления добавляет, что в год в Беларуси усыновляют 550−600 детей.

— Это очень неплохо. И, естественно, хочется, чтобы эта цифра росла — для всех нас это будет радостью, — говорит Михаил Черепенников. — Но сразу скажу: на мой взгляд, статистика не везде применима. Если каждого конкретного ребенка усыновили удачно, это большое достижение всех, кто работает в нашем центре. Если есть какие-то проблемы, это большая неудача, в первую очередь моя как руководителя.

Ранее Национальный центр усыновления возглавляла Наталья Поспелова. Директором учреждения она была с декабря 2004 года. Сейчас Наталья по-прежнему планирует работать с детьми: заниматься вопросами охраны детства и семейного устройства ребят, которые остались без родителей.



Наталья Поспелова. Фото с сайта choice.by

— Моя большая мечта, чтобы наше общество дожило до того момента, когда ни одному ребенку в Беларуси не понадобится усыновление, — говорит она. — Ведь главное для них — родная семья. В этом направлении я продолжу трудиться. Я рада, что благодаря нашим с коллегами усилиям две трети интернатов были закрыты и у ребят появились семьи.

Для сравнения, отмечает Наталья Поспелова, в 2003 году в нашей стране было 713 международных и 300 национальных усыновлений. В 2016-м белорусы усыновили уже 560 детей, и 96 ребят нашли мам и пап за границей, в основном в Италии.

— И ни у белорусов, ни у иностранных коллег не было нареканий по поводу нашей работы. При том что система усыновления вступила в тяжелый период, — продолжает собеседница. — Хотя лично я о кризисе в усыновлении говорю с радостью, ведь все меньше ребят нуждаются в новых семьях. И это замечательно.