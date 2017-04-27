Новый детский сад открылся в квартале «Магистр» в Первомайском районе 28 апреля, пишет агентство « Минск-Новости ». Как выглядит учреждение изнутри и чем оно оборудовано — в материале.





Начальник управления образования, спорта и туризма администрации Первомайского района Людмила Борисенко говорит, что в квартале «Магистр» живут в основном молодые семьи, поэтому детский садик на 140 мест здесь как нельзя кстати. Это 48-й детсад на территории района.

По словам Борисенко, новый детсад построен не по типовому проекту. Он рассчитан на 140 мест (обычно более 200), а фасад здания отделан специальной вентилируемой обшивкой, позволяющей поддерживать в помещениях оптимальную температуру в любое время года.





































Оборудованы компьютерный класс, физкультурный и тренажерный залы, ресурсный центр, где педагоги могут хранить свои методические разработки, в пищеблоке установлено современное оборудование.

«Еще одна особенность нового детского сада в том, что здесь будет работать группа для детей от года до двух лет, для этого созданы все условия», — говорит Борисенко.