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Не типовой проект и группа для возраста от года. В Минске открылся новый детский сад

28.04.2017 19:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Новый детский сад открылся в квартале «Магистр» в Первомайском районе 28 апреля, пишет агентство «Минск-Новости». Как выглядит учреждение изнутри и чем оно оборудовано — в материале.


Начальник управления образования, спорта и туризма администрации Первомайского района Людмила Борисенко говорит, что в квартале «Магистр» живут в основном молодые семьи, поэтому детский садик на 140 мест здесь как нельзя кстати. Это 48-й детсад на территории района.

По словам Борисенко, новый детсад построен не по типовому проекту. Он рассчитан на 140 мест (обычно более 200), а фасад здания отделан специальной вентилируемой обшивкой, позволяющей поддерживать в помещениях оптимальную температуру в любое время года.


















Оборудованы компьютерный класс, физкультурный и тренажерный залы, ресурсный центр, где педагоги могут хранить свои методические разработки, в пищеблоке установлено современное оборудование.

«Еще одна особенность нового детского сада в том, что здесь будет работать группа для детей от года до двух лет, для этого созданы все условия», — говорит Борисенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Детский сад находится в районе, где много молодых семей.

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