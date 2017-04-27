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Радужные перспективы: Беларусь ставит на форель
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Все больше хозяйств в Беларуси выращивают форель. Производители уверяют: белорусская ничуть не хуже норвежской.
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