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Поздравление Президента Республики Беларусь с Праздником труда

28.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником труда.

Первомай символизирует сплоченность созидательных сил общества, устремленность к миру и социальной справедливости.

По доброй традиции мы отмечаем его в атмосфере глубокого уважения к людям труда, которые своими делами укрепляют благополучие и независимость белорусского государства. Сегодня от инициативности и старательности каждого зависит его успешное развитие. Эффективность и подъем экономики во многом определяют усилия тружеников в заводских и фабричных цехах, в шахтах и на строительных площадках, на полях и фермах. Именно они вносят достойный вклад в общую копилку национальных богатств. Их трудолюбие и добросовестность являются надежным фундаментом настоящего и будущего нашей страны.

Верю, что общими усилиями мы сделаем родную Беларусь процветающей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.

Александр Лукашенко

 
 
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Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Праздником труда. Первомай символизирует...

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