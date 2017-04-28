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Поздравление Президента Республики Беларусь с Праздником труда
28.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Праздником труда.
Первомай символизирует сплоченность созидательных сил общества, устремленность к миру и социальной справедливости.
По доброй традиции мы отмечаем его в атмосфере глубокого уважения к людям труда, которые своими делами укрепляют благополучие и независимость белорусского государства. Сегодня от инициативности и старательности каждого зависит его успешное развитие. Эффективность и подъем экономики во многом определяют усилия тружеников в заводских и фабричных цехах, в шахтах и на строительных площадках, на полях и фермах. Именно они вносят достойный вклад в общую копилку национальных богатств. Их трудолюбие и добросовестность являются надежным фундаментом настоящего и будущего нашей страны.
Верю, что общими усилиями мы сделаем родную Беларусь процветающей.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.
Александр Лукашенко
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Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Праздником труда. Первомай символизирует...
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