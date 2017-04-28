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Министерство обороны информирует
28.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
На военную службу в Вооружённые Силы в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса
Как сообщила пресс-служба Президента Республики Беларусь, на военную службу в Вооруженные Силы в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса среди мужчин в возрасте до 27 лет, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве и не имеющих права на отсрочку от призыва. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Министерству обороны поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.
Совету Министров необходимо до 1 февраля 2018 года представить главе государства информацию о результатах призыва.
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На военную службу в Вооружённые Силы в 2017 году будет призвано до 100 офицеров запаса Как сообщила...
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