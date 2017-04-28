Вчера Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в торжественной обстановке вручил Государственные премии и государственные награды более чем 30 представителям различных сфер деятельности — промышленности, транспорта, сельского хозяйства, науки, медицины, искусства, спорта, а также силовых структур.

Непосредственно перед церемонией награждения для виновников торжества была устроена экскурсия по Дворцу Независимости. Помимо роскошных больших и малых залов, все смогли оценить полотна художника Семёна Доморада, которые выставлены на втором этаже Дворца.



Открывая церемонию награждения, глава государства отметил: успехи присутствующих красноречиво говорят о том, что белорусы талантливый народ, способный своим умом и энергией достигать вершин в самых различных сферах деятельности.

Выразив слова признательности лауреатам Государственных премий Республики Беларусь в области науки и техники, искусства, литературы и архитектуры за 2016 год, Александр Лукашенко обратил особое внимание собравшихся на людей в белых халатах — представителей белорусской медицины:

— По праву в первом ряду научных достижений идут представители нашей медицины. Ими выполнены и внедрены в широкую практику сложнейшие операции по трансплантации комплексов органов. Создание нового направления и применение высоких технологий дают мощный импульс динамичному развитию отечественного здравоохранения, уверенному выводу его на лидирующие позиции в мире.

Звание «Заслуженный врач Республики Беларусь» присвоено ведущему терапевту медицинской части 432‑го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Республики Беларусь полковнику медицинской службы Роберту Ермолкевичу.



Роберт Францевич в свое время окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. С 1994 года работал старшим ординатором отделения интенсивной терапии и реанимации 432‑го Главного военного клинического госпиталя. Позже был назначен на должность ведущего терапевта.

К слову, Роберт Ермолкевич — потомственный врач. Его отец — полковник медицинской службы в отставке. Мать Роберта Францевича — рентгенолог со стажем. Причем родители ведущего терапевта (а ныне и заслуженного врача Республики Беларусь) работают по сей день. Мало того, по врачебной стезе пошел и сын офицера Ермолкевича: он учится на третьем курсе медицинского университета.

Уже после присвоения почетного звания, о котором, наверное, мечтает каждый специалист, присягнувший на верность клятве Гиппократа, Роберт Францевич, не скрывая эмоций, отметил:

— Я очень благодарен главе государства, руководству Министерства обороны, начальнику нашего медцентра за столь высокую оценку моего труда и заслуг моего коллектива! Здоровье — это, наверное, самое главное богатство для любого человека, и я рад, что благодаря современной аппаратуре и, конечно же, настоящим профессионалам своего дела в наших силах предупреждать и лечить заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. В результате мы возвращаем в строй многих военнослужащих, сохраняем офицерские кадры, дарим людям веру в будущее.

Полковник медицинской службы Роберт Ермолкевич добавил также, что не так давно была проведена масштабная реконструкция терапевтического корпуса медцентра. На вооружении различных отделений — функциональной диагностики, физиотерапевтического, пульмонологического — появились бронхоскоп, холтеровские мониторы с новым программным обеспечением, дефибрилляторы, кардиографы и многие другие современные приборы. Эта аппаратура позволяет быстрее и эффективнее оказывать пациентам помощь, в том числе и неотложную.

Но так или иначе при оказании помощи пациентам главенствуют, конечно же, люди — преданные душой своему делу профессионалы. Такие, как полковник медицинской службы Роберт Ермолкевич.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото БЕЛТА и Владимира Блинова