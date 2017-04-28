Практическое вождение на воде — важнейший этап подготовки механиков‑водителей плавающей инженерной техники

Апрель для нынешнего набора курсантов 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра — это «крайний» месяц напряженной боевой учебы, освоения программ обучения. Выпускные экзамены у будущих младших специалистов стартуют уже в начале мая. Поэтому воины, направленные на учебу из войск, усиленно налегают на практику, чтобы приобрести необходимые умения и навыки для успешного выполнения задач по предназначению.



В тот холодный день на вододроме учебного центра будущие механики-водители ИРМ (инженерной разведывательной машины) и ПТС‑2 (плавающего транспортера среднего) отрабатывали навыки вождения не по ухабистой трассе машинодрома, а по водной глади.

…По команде руководителя занятия гвардии рядовой Евгений Москальков, направленный на учебу из 120 омбр, запустил двигатель гусеничной машины и направил ее к урезу водоема. Там ее придирчиво осмотрел начальник КТП старший прапорщик Виталий Рудницкий. Убедившись в том, что инженерная разведывательная машина готова к преодолению водной преграды, он поднял вверх белый флажок.

Буквально через минуту ИРМ «клюнула» стальным носом, войдя в холодную воду, и послушно поплыла с помощью включенных водометных движителей. Для начинающего механика-водителя гвардии рядового Москалькова это было первое вождение на плаву. Однако управляемая Евгением гусеничная машина уверенно рассекала водную гладь, маневрируя между буйками.

Благополучно добравшись до противоположного берега водоема, ИРМ развернулась и вскоре таким же способом вернулась на исходную. Замечаний у инструктора по вождению сержанта Сергея Царенка к обучаемому не было.



— Вождение инженерных машин на плаву — важнейший этап подготовки будущих механиков‑водителей, — пояснил старший преподаватель цикла подготовки специалистов инженерных войск 320 шпс (он же руководитель занятия) майор Максим Котов.

Механики-водители инженерной разведывательной машины, уверенно прошедшие водное испытание, не скрывали своей радости.

— Мы серьезно готовились к этому вождению, поэтому никакого волнения не испытывали, — поделился со мной гвардии рядовой Иван Зенько. — Водить ИРМ на воде — одно удовольствие. Она послушна в управлении.

А тем временем, отработав на суше норматив по погрузке автомобиля на ПТС‑2, преодолеть водную преграду с грузом на борту были готовы начинающие механики-водители этой уникальной амфибийной техники.

Первым спустить на воду плавающий транспортер с закрепленным на борту автомобилем выпало гвардии рядовому Вадиму Борисевичу, направленному на учебу из 11 омбр. С первого дня пребывания в армейской «учебке» воин показывает завидное старание при освоении военно-учетной специальности. Навыки, полученные за неполные четыре месяца обучения, начинающий механик-водитель ПТС-2 уверенно продемонстрировал в ходе практического выполнения упражнения.

Получив добро от руководителя занятия, Вадим запустил двигатель и направил многотонную плавающую машину к водоему. После того как корпус ПТС-2 лег на поверхность воды, механик-водитель включил водоходные движители. Повинуясь водным рулям, гусеничная машина-амфибия послушно пошла в строго обозначенном створе.

Через несколько минут вождения на плаву воину пришлось отработать очередной элемент упражнения — маневрирование на противоположном конце вододрома. Выполнить разворот на 12‑метровом ПТС-2, не задев ограничителей, непросто — особенно для начинающего механика-водителя. Тем не менее маневр на воде гвардии рядового Борисевича, управлявшего боевой машиной, впечатлил, вызвал восхищение у наблюдавших за ним сослуживцев.

— В надежности этой техники я был уверен на все сто процентов, поэтому боязни при спуске ее на воду не было, — поделился гвардии рядовой Вадим Борисевич. — На деле убедился: несмотря на свой немалый вес, эта машина, как поплавок, уверенно держится на воде и послушна в управлении. Здорово!..

А занятие продолжалось. В тот день, успешно преодолев водную преграду с колесной техникой на борту, максимальной оценки удостоились гвардии рядовые Антон Кацур, Максим Штык, Артур Шуралиев, Глеб Колешко и Юрий Ершов.

— Для первого практического вождения на плаву вполне достойные результаты, — оценил действия своих подопечных руководитель занятия майор Максим Котов. — Еще пару таких занятий — и курсанты будут готовы к сдаче выпускных экзаменов.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора