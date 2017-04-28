Младший сержант Дмитрий Липский прослужил в 740‑й зенитной ракетной бригаде полгода, он уже готовится к увольнению в запас. С какими же мыслями и чувствами военнослужащий срочной службы, призванный в свое время военным комиссариатом Октябрьского района Минска, покинет воинскую часть?..

Дмитрий, поясним, окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности «нанотехнологии и наноматериалы в электронике». Проработал два года в ОАО «Интеграл», заочно учился в магистратуре.



— Но пришло время и мне, как и всем мужчинам, довелось примерить военную форму, отведать вкус солдатского хлеба… В нашей семье служили (причем именно в зенитных ракетных войсках) отец Анатолий Петрович и брат Александр, — поделился Дмитрий Липский. — И мне тоже выпала такая честь! Рад, что посчастливилось служить в 740‑й зенитной ракетной бригаде.

Когда подразделение сплоченное и дружное, то и служба идет гладко.

На мой взгляд, срочная служба — самое то для ребят, окончивших школу, но еще не определившихся с выбором профессии, своего дела. В армии будет время укрепить самостоятельность и ответственность, личную дисциплину. А еще служба — это мужская дружба, солидарность. Жизнь солдат — не только ратный труд, а еще и интересный досуг, возможность проявить собственные таланты…

Капитан Татьяна Шишова, фото автора