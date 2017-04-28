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Калинковщина провожает сыновей

28.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Призывная комиссия Калинковичского района, которую возглавляет заместитель председателя Калинковичского районного исполнительного комитета по социальной сфере и идеологической работе Виктор Замостик, начала свою работу еще в феврале. Юноши, подлежащие призыву, прошли медицинское освидетельствование в местном военном комиссариате.

Призывная комиссия изучила личные дела юношей и другие предоставляемые ими документы. Например, справки, удостоверяющие, что ребята являются студентами либо учащимися: им положена отсрочка. Также получают отсрочку до 1 сентября юноши, окончившие в нынешнем году средние учебные, профессионально-технические, средние специальные учебные заведения: таким образом им предоставляется возможность продолжить образование. При предоставлении отсрочки учитываются и семейные обстоятельства, также подтвержденные соответствующими официальными документами. Призывная комиссия, руководствуясь законом, принимает решение по каждому случаю.

На сегодня более девяти десятков будущих защитников Отечества, подлежащих призыву и годных по состоянию здоровья, изучены здесь и отобраны для прохождения военной службы представителями воинских частей. Отбор начался в конце марта.

Больше всего юных калинковичан в нынешнюю призывную кампанию отправится в 120 омбр. Прославленному соединению нужны водители категорий В и С, часть призывников — это будущие механики-водители БМП, а также другие члены экипажа боевой машины.

А Никите Быкову предстоит служить в 86‑й бригаде связи. Примечательно, что до призыва он прошел соответствующее обучение в Калинковичской районной организации ДОСААФ в качестве специалиста связи.

Виталий Фесенко младше Никиты на год. После окончания Полесского государственного аграрного колледжа он работает бригадиром в райагросервисе. А с недавнего времени ждет отправки на срочную военную службу.

— Думаю, что готов к армии и морально, и физически, — заверил призывник. — Отец в свое время служил в пограничных войсках. Кто знает, может, пока буду солдатом, присмотрюсь и сам стану курсантом Военной академии…

Отбор юношей в воинские части для срочной службы и службы в резерве практически завершен. Призывная кампания на Калинковщине проходит в плановом порядке.

12 мая здесь состоится день призывника. По традиции юношей будут напутствовать в торжественной обстановке представители местных райисполкома, ветеранской организации, БРСМ, ДОСААФ, трудовых коллективов. Перед без пяти минут солдатами выступят военный комиссар Калинковичского района подполковник Александр Дашкевич, председатель призывной комиссии Виктор Замостик и другие. От трудовых коллективов юношам вручат ценные подарки. Для них будет подготовлен концерт.

В середине мая Калинковщина будет торжественно провожать своих сыновей на военную службу. Более девяти десятков юношей отправятся в Гомель — на областной сборный пункт…

Елена Романова, «Ваяр»

 
Теги: Гомель
 
 
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