27 апреля популярному белорусскому журналу «Гаспадыня» исполнилось 25 лет. Рождение его пришлось на разгар перестройки, тем не менее издание не только выжило в те годы, что само по себе о многом говорит, но и обрело за четверть века широкую и преданную аудиторию.

— При создании журнала мы преследовали цель помочь людям практически и поддержать их морально в трудное время, — поделился главный редактор издания, его организатор и вдохновитель Зиновий Пригодич. — Поэтому половина наших публикаций — просто для души…



Журнал «Гаспадыня» объединяет весь спектр проблем, которые волнуют семьи молодые и со стажем, людей, умудренных опытом, и юных читателей. Тематику практической направленности представляют рубрики «Сaд и огород», «Рукодельница», «Наш дом», «Здоровье», «Приглашаем к столу», «Семейный очаг» (письма, откровения читателей, советы психологов, педагогов и юристов), «Барбара» (страничка для дам всех возрастов).

Наряду с рубриками прикладного характера присутствуют разделы, посвященные нравственным и духовным проблемам молодежи, семьи и личности в целом. Это «Мир с Богом», «Медуница» (литературная страничка), «Гостиная».

Есть в журнале «Детская страничка». В издании можно полюбопытствовать, что пророчит гороскоп, отвести душу, читая короткие юмористические рассказы, анекдоты. Одинокие сердца получают шанс отыскать себе пару, опубликовав объявление под рубрикой «Найди меня», ее, к слову, ведет Алла Вишневская.

Лично мне нравятся практически все разделы. Интересны статьи под рубрикой «Открывая номер». Причем оставляют особенно глубокое впечатление эссе заместителя главного редактора Софьи Жиляк, которая не только сильный журналист, но и мудрая, умная, интеллигентная женщина. Именно ее мысли всегда находили отклик в моей душе, душе давней читательницы. Софья Климентьевна, к слову, начала работать в журнале через полгода после его создания.

Случилась со мной беда, и, как это нередко происходит, беда не приходит одна. Помогло не сломиться многое. Примечательно, что именно тогда в моем доме появилась «Гаспадыня». Появилась, чтобы остаться навсегда: редкий журнал принес бы столько позитива, столькому научил бы — простому, практичному, порою жизненно необходимому.

В дальнейшем главный редактор «Гаспадыні» Зиновий Пригодич был одним из моих преподавателей на журфаке БГУ. Его лекции я слушала затаив дыхание. Талант рассказчика, вдохновение плюс интересные факты — от такого коктейля нельзя было не испытывать кайф.

Когда начала работать в газете «Во славу Родины» (теперь — «Белорусская военная газета. Во славу Родины»), судьба свела с Зиновием Кирилловичем во второй раз. В газете согласились с предложением ввести постоянную рубрику «Сотки» (сад, огород, дизайн участка, природа, дом и т. д.), однако опыта в таком деле у меня было маловато. Позвонила бывшему наставнику с просьбой помочь. Он организовал мне консультацию со специалистом, владеющим агрономическими знаниями. Потом уже выплывала сама, главное ведь — начать…

Сегодня регалии члена Союза писателей Беларуси и Белорусского союза журналистов, поэта и прозаика кандидата философских наук Зиновия Пригодича трудно и перечислить. Он — заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, лауреат премии «Золотое перо», автор более десятка художественных и документальных книг, награжден медалью «За трудовую доблесть»…

Однако главной заслугой главного редактора «Гаспадыни» считаю то, какой он собрал замечательный журналистский коллектив. Ведет рубрику «Медуница» прекрасная поэтесса Валентина Поликанина. Много душевного тепла вкладывает в любимый читателями раздел «Семейный очаг» Анна Александрович, тонко чувствующий журналист и добрый человек. Всегда популярна рубрика «Сад и огород», которую со знанием дела формирует Алла Жур.

Кандидат юридических наук Екатерина Орехова консультирует читателей в рубрике «Знай свои права». Интересно, что с Катиной семьей мы несколько лет в согласии жили бок о бок в общежитии военного ведомства. Ее муж — офицер, как и его отец. Екатерина, без сомнения, тоже человек позитивный.

Подумалось, в судьбах скольких же человек «Гаспадыня» так или иначе участвовала в течение 25 лет! Утешала, помогала, советовала, предостерегала, лечила и веселила… Жизнь многогранна, а «Гаспадыня» — как ее зеркало, созданное настоящими Мастерами.

С юбилеем! Успешного творчества, крепкого здоровья, солнечных дней! «Гаспадыня», будь всегда!

Елена Романова, «Ваяр», фото Ирины Малиновской