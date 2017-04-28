…Так и простояли мы с композитором Олегом Чиркуном полтора часа у рояля в Центральном Доме офицеров. Здесь он — председатель военно-шефской комиссии Белорусского союза композиторов, лауреат премии министра обороны Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств, обладатель медали Франциска Скорины — частый гость.

Начали мы разговор с визитной карточки композитора — песни «Сена маладое», перешли к импровизациям на тему современной эстрады. Мелодична, традиционна, доступна, гармонична — этим и узнаваема его музыка. В беседе с Олегом Чиркуном узнаем подробности его жизни и творчества.



Forte (громко, сильно)

— Мой знакомый баянист говорит: «Олег, ты самый поющийся композитор. Твоя песня во всем мире звучит: «У панядзелак раніцай // Сена маладое // Kaciў бацька, кaciў я // Мы касілі двое…», сушили сено, продавали, а в субботу «Гуляў бацька, гуляў я // Мы гулялі двое». И в понедельник все начинается заново».

Не мог ожидать, что эта песня покорит и сенокосцев, и управленцев. Еще во времена Советского Союза намечался Всесоюзный съезд колхозников в Москве. От каждой республики нужно было взять пару номеров для концерта. Приехал чиновник для отбора и взял «Сена маладое». Никакой протекции! Значит, талантливо. Там эту песню наши «Крупицкие музыки» исполнили. Эта песня случайно попала к заслуженному артисту Эдуарду Мицулю. Когда такие люди, как он, исполняют твои произведения, есть чем гордиться.

Mesto (грустно, печально)

Я из композиторов старой закваски, у которых в мелодиях еще присутствует душа.

Я считаю, что в песне должна быть мелодия, а не просто набор нот, как это часто звучит на современной эстраде.

Композитор настоящий — это дается от Бога. А как определить, талантлив или простой ремесленник? По мелодизму. Пройдет через душу, тогда и мелодия. Но способных мелодистов очень мало.

Da capo (сначала)

Родился я в оккупированном Минске. Моя мать после войны сильно болела. Она меня забирала из детского дома, опять попадала в больницу, иногда лежала там годами, а я, естественно, оказывался в детдоме. Там и научился на слух играть на баяне, аккордеоне, гармошке, балалайке, мандолине, начал играть на пианино — обнаружил это все в запыленном уголке. А пел я всегда, может, это от матери.

Мне лет 10 было уже, мы жили с ней в общежитии строителей, и мать за кровные, за нищенские деньги купила мне гармошку. Обыкновенную, двухрядку. И я через какое-то время уже играл на ней.

Последний раз, когда я был в детдоме, оттуда в музыкальное училище уходил воспитанник, который играл на баяне на вечерах. За очень короткое время я научился по слуху играть сам, заменил его.

Я всегда мечтал научиться играть по нотам, но пошел не в музыкальное училище, а в строительное. Там давали форму и кормили. Какое-то время работал слесарем и пел в самодеятельности. В музыкальное училище имени Михаила Глинки поступил сразу, хотя даже музыкальной школы не оканчивал. Потом была учеба в Белорусской государственной консерватории по классу композиции. Я занимался у Петра Подковырова, у Дмитрия Смольского, а также у Игоря Лученка.

Agitato (взволнованно)

— О чем думаю, когда пишу музыку? О любви (смеется. — Авт.). В творчестве вдохновение дают именно женщины. Когда учился в музыкальном училище, впервые сочинил сам песню на волне любви. До этого писал, конечно, но инструментальную музыку. Жалко, я не записал ту песню, было бы интересно сейчас послушать.

Когда пишу музыку, чаще вдохновляюсь стихами.

Если бы я мог сам писать стихи, создавал бы очень хорошие песни. Ах, как же я люблю глубину и мелодизм Есенина!.. Месяц я бился над романсом на его стихотворение «Не бродить, не мять в кустах багряных…». Есенин же переписан композиторами! Но я нашел нужную мелодию, чтобы еще раз сказать: любовь оставляет в жизни след навсегда. Этот романс словно передает мою душу.

Luminoso (светло)

Олег Чиркун уделяет много внимания благотворительным концертам перед ветеранами. Олег Чиркун много пишет для армии и выступает перед солдатами. Как говорит сам, общение со слушателем держит его в форме.

Сейчас он работает над балетом, но пока никаких подробностей — тайна.

Giusto (точно)

Олег Чиркун — белорусский композитор, заслуженный деятель искусств, обладатель медали Франциска Скорины и многих других наград, член Белорусского союза композиторов. Известны его песни «Сена маладое», «Беларуская гасціннасць», «Бацькоўская зямля», «Ягада-каліна», «Танго для двоих», «Победа»… Создал более 300 песен, эстрадных, народных, романсов и маршей. Его песни исполняют ансамбли «Свята», «Бяседа», «Церніца», Национальный академический народный хор имени Г. И. Цитовича, другие профессиональные и самодеятельные артисты.

Юлия Лавренкова, фото из архива агентства