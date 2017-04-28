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Специалисты Россельхознадзора проверят предприятия Беларуси в мае

28.04.2017 20:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора приедут в Беларусь 2 мая для проверки белорусских предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции, сообщает российское ведомство в пятницу.

Специалисты Россельхознадзора проверят предприятия Беларуси в мае
© Sputnik / Виктор Толочко
Заяц: до 1 мая планируем продолжить переговоры в Россельхознадзоре

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что представители ведомства приедут в республику в начале мая для проверки предприятий Минской области и тех, которые "резко увеличили производство продукции". "Потому что это наводит на мысли, что с закрытых предприятий стали (продукцию — Sputnik) поставлять на открытые и стали продавать", — пояснил глава ведомства.

"Согласно достигнутым договоренностям, в период со 2 по 5 мая 2017 года специалисты Россельхознадзора совместно со специалистами департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси проведут совместную проверку предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции", — говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявлял о планах белорусской стороны до 1 мая провести переговоры по снятию ограничений на поставки белорусской молочной и мясной продукции на рынок Российской Федерации.

Первые восемь предприятий, попавшие под ограничения, были проверены инспекторами Россельхознадзора во время визита в Беларусь с 5 по 13 апреля. Однако разрешение на возобновление поставок получили только две компании: могилевское предприятие "Бабушкина крынка" и мясоперерабатывающее предприятие "Велес-Мит". Претензии, высказанные российской стороной в ходе этой инспекции, белорусский министр оценил как "в некоторой степени предвзятые".

 
Теги: Минск
 
 
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Российские специалисты проверят предприятия по производству молочной и мясной продукции совместно с белорусскими коллегами.

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