Доброе утро!

Сегодня погода останется дождливой и контрастной , в воскресенье потеплеет, но зонт убирать не стоит — он понадобится. Чтобы окончательно испортить вам утро, напоминаем: эта суббота — рабочая. Вот здесь обязательно посмотрите , как в связи с этим изменится работа транспорта.





ВАЖНОЕ

США продлили приостановку санкций в отношении нескольких белорусских предприятий. Решение будет действовать шесть месяцев, до 30 октября 2017 года, оно касается «Белнефтехима» и его филиала в США (Belneftekhim USA), «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтана», «Полоцк Стекловолокна».

У нас скоро пройдут учения «Запад-2017», в которых будет задействовано около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники. Эти планы вызвали множество опасений в Прибалтике и в Украине — там не исключают, что российские войска и потом могут остаться в Беларуси. Мы разбирались , существует ли такая угроза на самом деле. Помимо нас, соседние государства решил успокоить и глава МИД Владимир Макей.

Посмотрели, сколько получают разные бюджетники. Их средняя зарплата в марте выросла до 584,8 рубля — но это все равно на 185,8 рубля меньше, чем средняя по стране. А вот здесь — разбивка по регионам .

Ох, какие страсти разгорелись в белорусском шоу-бизнесе после смерти Александра Тихановича! Композитор Эдуард Ханок запретил Ярмоленко и Поплавской исполнять свои песни — «Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы шумiце, бярозы» — и готов подать на них в суд. По мнению Ханка, его оппоненты во многом стали известными благодаря его творчеству, но при этом никогда не сказали ему спасибо. «У мяне мову замыкае, — говорит Ядвига Поплавская и плачет. — Я заикаюсь, не знаю, что сказать. Мы всегда относились к нему с любовью и благодарностью. И он к нам тоже». Будем следить за развитием конфликта.

СМИ узнали, как часто и о чем говорят по телефону Путин и Порошенко . Оказывается, президент России регулярно созванивается с главой Украины! Последний такой разговор состоялся в начале апреля, обсуждали ситуацию на Донбассе. Говорят, главы государств обсуждали обмен пленных, поставку на Донбасс продуктов питания, воды и электричества, а также выплату украинских пенсий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — уточняет источник.

ПОПУЛЯРНОЕ

У нас вышел еще один материал цикла «День города». В нем — история женщины, которая каждый день ездит на электричках и дизеле на работу из Сморгони в Минск . Каждый Божий день пять часов дороги на работу и обратно — это и есть жизнь простых людей, которой из столичного офиса не видно.





«В 60 лет оказаться бомжом — это очень страшно», — говорит Валерий Римаренко, переселенец с Донбасса. Вместе с семьей он уехал из Украины в Беларусь, спасаясь от вооруженного конфликта, еще в 2015 году. Это — история о том, как большая семья начала жизнь в Беларуси практически с нуля. «Мы не думаем о завтрашнем дне, потому что будет уныние. Живем, пока доживем».

А вот здесь рассказываем , как мама и дочка справились с серьезной проблемой, о которой мы еще очень мало знаем, — анорексией. «Внимание — вот чего, как мне кажется, больше всего жаждут девочки, пустившиеся в такое опасное предприятие, как анорексия», — рассказывает женщина. На самом деле одного внимания мало.

Рассказываем, сколько стоит капремонт хрущевки и почему он каждый раз разный . Большинство задается вопросом, почему перечень работ, которые делают при капремонте, постоянно сокращают. Почему тем, кто дождался капремонта раньше, меняли даже окна, а тем, до кого очередь только дошла, нужно платить даже за ремонт подъезда?

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Следственный изолятор КГБ, расположенный во дворе квартала силовиков в самом центре Минска, насчитывает почти вековую историю. В последний год все чаще в его стенах оказываются бизнесмены и руководители различного уровня. Мы собрали самые интересные факты о самой закрытой тюрьме Беларуси — «американке».

Минлесхоз наконец презентовал неоднозначную новинку — колбасу из мяса бобра. Мы предложили попробовать ее случайным прохожим в центре Минска — и выслушали их мнение о необычной еде . Некоторые уверены, что «должно пройти много времени, чтобы люди к этому привыкли».





В прошлом году белорусы стали меньше тратить как в польских магазинах, так и в литовских. Эксперты связывают это с лимитами на ввоз товаров из-за рубежа, введенными в апреле прошлого года. Мы узнали, как те, кто привык шопиться за границей, пережили нововведение . «Например, кто раньше ездил каждый месяц, сейчас ездят раз в три месяца, чтобы покупать сразу на 50 килограммов, а не на 20. Потому что для того же Белостока 20 килограммов — это ничего, люди привыкли покупать больше». Кстати, и столичные магазины и торговые центры будут в мае устраивать скидочные дни, на некоторые позиции ценник упадет до 50%. Смотрите, куда и когда бежать .

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Помните, что наш FINANCE.TUT.BY проводит конкурс «Как я поменял работу и жизнь»? Представляем историю Виталия , который шесть лет проработал в МВД, прежде чем понял: «Пора валить» — и «свалил» в драматурги. Если и вам есть что рассказать по теме конкурса — имеете все шансы выиграть 300 рублей.

И напоследок обязательно посмотрите, Витебск, Гродно и Несвиж. Как выглядели белорусские города двести лет назад">как выглядели белорусские города Минск, Витебск, Гродно и Несвиж двести лет назад на картинах польского художника Юзефа Пешки. Ну и не пропустите вот этот ролик — гордость за наш «БелАЗ» просто переполнит каждого белоруса (а вот владелица маленькой Corolla вряд ли отзовется о нем добрым словом).





Все новости пятницы, 28 апреля

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