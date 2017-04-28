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Дипломы о высшем образовании в этом году получат 81,1 тыс специалистов

29.04.2017 08:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Около 81,1 тысячи специалистов с высшим образованием будут выпущены в этом году белорусскими высшими учебными заведениями, сообщили Sputnik в Министерстве образования Беларуси.

Дипломы о высшем образовании в этом году получат 81,1 тыс специалистов
© Sputnik/
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В этом году в Беларуси появится больше специалистов с высшим образованием, чем было в 2016-м — 81,1 тысячи. Для сравнения, в минувшем году вузы выпустили на 6,6 тысячи человек меньше.

"Увеличение выпуска в этом году связано с переходом на сокращенные сроки подготовки по педагогическим, гуманитарным, естественнонаучным, IT-специальностям и некоторым другим", — рассказали в Минобразования.

При этом нет проблем в Беларуси и с распределением такого количества выпускников. Всего в этом году направления на первое рабочее место получат 71,4 тысячи выпускников, из них 24,5 тысячи выпускников первой ступени высшего образования.

Еще 19,7 тысячи направлений, отметили собеседники Sputnik, получат выпускники учреждений среднего специального образования, а 27,2 тысячи — выпускники учреждений профессионально-технического образования.

 
Теги: Минск
 
 
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Выпуск из высших учебных заведений в 2017-м будет больше прошлогоднего приблизительно на 6,6 тысячи человек.

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