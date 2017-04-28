МИНСК, 29 апр — Sputnik. В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра весом в 15 килограммов, сообщил Sputnik начальник отдела охотничьего хозяйства министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Шестаков.

В январе министерство лесного хозяйства Беларуси выступило с предложением запустить производство колбас и тушенки из бобра. Пояснили такое предложение тем, что мясо грызуна полезно. Кроме того, этих зверей в республике развелось немало: за 2015 год пользователями охотничьих угодий было добыто 8 919 особей бобра. После этого приняты ТУ, которые позволяют пускать мясо на переработку.

Первую партию мясного деликатеса презентовали на ежегодной выставке "Охота и рыболовство", которая проходит в Минске с 27 по 30 апреля.

По словам Шестакова, в колбасе присутствует лишь 30% мяса бобра. Остальные 70% — мясо оленя и дикой утки. Вызвано такое решение тем, что из-за большого количества железа у бобрятины специфический вкус. Кроме того, мясо структуре водянистое, поэтому стоит его смешивать с чем-то еще. Разрабатывали рецепт и производили колбасу на одном из белорусских предприятий. В продукт также для вкуса добавили приправы и коньяк.

Собеседник напомнил, что сейчас охотиться на бобра нельзя. Сезон добычи животного начинается с 1 сентября. При удачных стечениях обстоятельства с этого времени в Беларуси могут запустить производство колбасы из бобрятины. Но продаваться этого продукт будет только в ограниченном количестве. Шестаков озвучил примерную цену за килограмм деликатеса — 30 рублей.

Однако в некоторых охотхозяйствах к такой задумке относятся скептически. Там отмечают, что реализовать такой проект в промышленных масштабах нереально.

"Мы общались с сотрудниками Бобруйского мясокомбината, которые рассказали, что для производства колбасы ежедневно использовать до 10 тонн мяса. Иначе производство не запустить. Где взять столько бобров, если один весит до 30 килограммов? Сезон охоты на грызуна длится с 1 сентября по 31 марта. Как быть в остальное время? Да и будет ли колбаса пользоваться стабильным спросом? Ведь наши охотники, например, бобровое мясо не жалуют", — отмечает главный лесничий Бобруйского лесхоза Вадим Станько.

Специалист предложил использовать мясо бобра иначе. В каждом лесхозе есть базы отдыха. Можно было бы предлагать отдыхающим охотиться на бобра. А добытого зверя готовили бы повара заведений.