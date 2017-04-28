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«ВКонтакте» полностью обновила музыкальный раздел

29.04.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В социальной сети «ВКонтакте» произошло кардинальное обновление раздела аудиозаписей.

Кроме внешних изменений, например, в виде небольших значков с картинкой альбома возле аудиозаписи, появился и новый раздел под названием «Плейлисты», в котором можно объединить нужную вам музыку в авторские подборки. Также пользователи могут добавлять сборники друзей, сообществ и известных людей в свои коллекции. Готовый плейлист вы можете отправить друзьям в личные сообщения или же отправить на стену сообщества.

На наш взгляд, раздел рекомендаций был явно улучшен. Искусственный интеллект стал точнее подбирать треки на основе добавленных и прослушанных аудиозаписей пользователя.


Последняя добавленная музыка друзей также была выведена в отдельную вкладку, расположенную над списком аудиозаписей.

БелТА

 
 
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В социальной сети «ВКонтакте» произошло кардинальное обновление раздела аудиозаписей. Кроме внешних изменений, например, в виде небольших значков с...

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