Колбасу из бобра планируется экспортировать. Об этом представителям СМИ рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков.

Во время дегустации было представлено два вида колбасы из бобра: одна с добавлением мяса дикой утки, другая – с олениной. А также попробовать можно было и шашлык из бобра.

Для выставки была подготовлена ограниченная партия. Сергей Шестаков отметил, что в колбасе 30% мяса бобра, а 70% приходится на другое мясо. Данная пропорция оказалась оптимальной для белорусского потребителя. Хранится данный продукт около двух месяцев.

Масштабное производство подобной колбасы планируют наладить осенью-зимой текущего года. Сезон охоты на бобра открывается первого сентября. Около 30-40 % отловленных бобров пойдет на изготовление нового мясного продукта. Предполагаемая на данный момент стоимость – Br25-30 за килограмм.

Также было отмечено, что мясо бобра имеет полезные свойства. Оно содержит железо и витамин С.

БелТА