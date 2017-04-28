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Минлесхоз: В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра
29.04.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)
Колбасу из бобра планируется экспортировать. Об этом представителям СМИ рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков.
Во время дегустации было представлено два вида колбасы из бобра: одна с добавлением мяса дикой утки, другая – с олениной. А также попробовать можно было и шашлык из бобра.
Для выставки была подготовлена ограниченная партия. Сергей Шестаков отметил, что в колбасе 30% мяса бобра, а 70% приходится на другое мясо. Данная пропорция оказалась оптимальной для белорусского потребителя. Хранится данный продукт около двух месяцев.
Масштабное производство подобной колбасы планируют наладить осенью-зимой текущего года. Сезон охоты на бобра открывается первого сентября. Около 30-40 % отловленных бобров пойдет на изготовление нового мясного продукта. Предполагаемая на данный момент стоимость – Br25-30 за килограмм.
Также было отмечено, что мясо бобра имеет полезные свойства. Оно содержит железо и витамин С.
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Колбасу из бобра планируется экспортировать. Об этом представителям СМИ рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков. Во время...
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