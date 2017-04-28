В рамках проведения заключительных мероприятий республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей «За безопасность вместе» жители Докторовичского сельсовета были еще раз проинформированы о правилах пожарной и электробезопасности.





Каждый из нас стремится жить в комфорте и безопасности. Но всегда ли мы владеем необходимой информацией и умеем применить на практике имеющиеся знания? Ведь в большинстве случаев сами же и становимся жертвами собственной халатности. В доме, где жарко натоплена печь, тепло и уютно. Но это только в том случае, если соблюдены все правила пожарной безопасности. В обратном — жди беды. Автоматический пожарный извещатель — такая, казалось бы, неприметная вещица, но именно она способна предупредить человека об угрожающей ему опасности. Или электрическая проводка. По вине недобросовестного отношения хозяина дома к электропроводке может произойти возгорание. На все указанные моменты и обращали внимание участники акции: инспектор инспекции надзора и профилактики Копыльского РОЧС Евгений Чиркун, инспектор группы пропаганды и обучения Копыльского РОЧС Татьяна Шестакова, инспектор Копыльской районной инспекции «Энергонадзор» Павел Трубловский, заведующий отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования Копыльского ТЦСОН Татьяна Савицкая.





Деревня Ужа. На скамеечке возле дома греются под солнечными лучами бабушки.

— Вы к нам из пожарной? — определив некоторых из посетителей по форме, догадываются они. — Заходите, посмотрите, у нас все в порядке.

Заходим. Знакомимся. Валентина Владимировна Востьянова.

— У меня все в порядке, — уверенно отвечает хозяйка. С ней соглашаются и участники акции. Татьяна Шестакова проверяет работу АПИ. — Батарейку недавно заменили, так что гудит он, гудит, — подтверждает Валентина Владимировна.

В тех домах, где по каким-то причинам не было АПИ или хозяева не заменили батарейку, Татьяна Кирилловна объясняет необходимость исправления ситуации. Павел Трубловский в свою очередь проверяет безопасность проведения электропроводки.

— Хорошо, что вы ходите по домам и предупреждаете, — встречает у ворот другой житель деревни Дмитрий Степанович Крепский. — Так и нам спокойнее.

В этом доме тоже все в порядке: установлен АПИ, печное отопление и электропроводка исправны. На столе замечаю свежий выпуск районки.

— Вы и газету выписываете? — обращаюсь к хозяевам.

— А как же! Надо знать все новости в районе! Как же тут без газеты! — бодро отвечает Дмитрий Степанович.

К слову, участники акции убедились, что жители деревни Ужа — люди ответственные, заботящиеся о своей безопасности. Те незначительные нарушения, которые были выявлены, серьезных нареканий не вызвали. Для их устранения были определены вполне разумные сроки. Ведь главная цель акции не наказать, а предупредить. Поэтому как напоминание о соблюдении Правил пожарной безопасности — памятки, которые раздавали жителям деревни.

Диана ТКАЧЕНКО

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