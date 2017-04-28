6-7 мая Орша будет принимать финальный турнир кубка Республики Беларусь среди женских клубных команд по гандболу.

Всех желающих увидеть лучших гандболисток страны приглашают на матчи.



В наши группах «Новости Орши» в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники проходит розыгрыш призов от Белорусской федерации гандбола — официальной гандбольной символики. С условиями можно ознакомиться в группах. Призы победителям вручат после полуфинальных игр 6 мая в СК «Олимпиец».