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Финал четырех: обладатель кубка Беларуси по женскому гандболу определится в Орше
29.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета
6-7 мая Орша будет принимать финальный турнир кубка Республики Беларусь среди женских клубных команд по гандболу.
Всех желающих увидеть лучших гандболисток страны приглашают на матчи.
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6-7 мая Орша будет принимать финальный турнир кубка Республики Беларусь среди женских клубных команд по гандболу. Всех желающих увидеть лучших гандболисток
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