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Финал четырех: обладатель кубка Беларуси по женскому гандболу определится в Орше

29.04.2017 — Новости Общества | Аршанская газета  
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6-7 мая Орша будет принимать финальный турнир кубка Республики Беларусь среди женских клубных команд по гандболу. 

Всех желающих увидеть лучших гандболисток страны приглашают на матчи.


В наши группах «Новости Орши» в социальных сетях Вконтакте и Одноклассники проходит розыгрыш призов от Белорусской федерации гандбола — официальной гандбольной символики. С условиями можно ознакомиться в группах. Призы победителям вручат после полуфинальных игр 6 мая в СК «Олимпиец».

 
 
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6-7 мая Орша будет принимать финальный турнир кубка Республики Беларусь среди женских клубных команд по гандболу.  Всех желающих увидеть лучших гандболисток

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