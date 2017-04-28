Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан с Первомаем , сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что этот праздник является символом «сплоченности созидательных сил общества, устремленности к миру и социальной справедливости». По его словам, белорусы традиционно отмечают его «в атмосфере глубокого уважения к людям труда, которые своими делами укрепляют благополучие и независимость белорусского государства». Успешное развитие Беларуси зависит от инициативности и старательности каждого, подчеркнул президент.