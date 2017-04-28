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Лукашенко к Первомаю: Общими усилиями мы сделаем Беларусь процветающей
29.04.2017 09:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан с
Он отметил, что этот праздник является символом «сплоченности созидательных сил общества, устремленности к миру и социальной справедливости». По его словам, белорусы традиционно отмечают его «в атмосфере глубокого уважения к людям труда, которые своими делами укрепляют благополучие и независимость белорусского государства». Успешное развитие Беларуси зависит от инициативности и старательности каждого, подчеркнул президент.
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