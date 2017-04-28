Белорусским ученикам предстоит «пережить» очередные изменения в школьной программе.

Как рассказал накануне министр образования Беларуси Игорь Карпенко, школьные учебные программы в Беларуси планируется обновить к 1 сентября. Глава Минобразования рассказал, что работа над новыми программами и учебниками идет постоянно, процесс пытаются ускорить, подключив дополнительные ресурсы.

Что касается учебников, то их в Беларуси все же перепишут. Министр полагает, что учебники не должны быть слишком перегружены, но и не допускает их чрезмерного упрощения.

Отметим, что в феврале этого года вице-премьер Василий Жарко анонсировал переработку школьной программы к новому учебному году. Он рассказал, что программа в школах перегружена и требует изменений.

Во время последнего выступления Александра Лукашенко перед народом и парламентом была также поднята тема школьного образования. Президент заявил, что дети перегружены, уроки начинаются слишком рано, и приказал навести порядок в этой сфере.

«Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены», - заявил Лукашенко, добавив, что перегруженная школьная программа отбивает у детей желание учиться и портит изх здоровье.