﻿ Учебные программы намерены изменить за лето. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учебные программы намерены изменить за лето

29.04.2017 10:27 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Белорусским ученикам предстоит «пережить» очередные изменения в школьной программе.

Как рассказал накануне министр образования Беларуси Игорь Карпенко, школьные учебные программы в Беларуси планируется обновить к 1 сентября. Глава Минобразования рассказал, что работа над новыми программами и учебниками идет постоянно, процесс пытаются ускорить, подключив дополнительные ресурсы.

Что касается учебников, то их в Беларуси все же перепишут. Министр полагает, что учебники не должны быть слишком перегружены, но и не допускает их чрезмерного упрощения.

Отметим, что в феврале этого года вице-премьер Василий Жарко анонсировал переработку школьной программы к новому учебному году. Он рассказал, что программа в школах перегружена и требует изменений.

Во время последнего выступления Александра Лукашенко перед народом и парламентом была также поднята тема школьного образования. Президент заявил, что дети перегружены, уроки начинаются слишком рано, и приказал навести порядок в этой сфере.

«Несмотря на мои неоднократные указания упростить учебные программы, приблизить их к жизни, улучшить качество учебников и пособий, не перегружать школьников излишними заданиями, в полной мере вопросы до сих пор не решены», - заявил Лукашенко, добавив, что перегруженная школьная программа отбивает у детей желание учиться и портит изх здоровье.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусским ученикам предстоит «пережить» очередные изменения в школьной программе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко к Первомаю: Общими усилиями мы сделаем Беларусь процветающей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика