﻿ Школьные учебные программы планируется обновить к 1 сентября. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьные учебные программы планируется обновить к 1 сентября

29.04.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

Школьные учебные программы в Беларуси планируется обновить к 1 сентября. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко сегодня на совещании о повышении качества учебных программ и учебных пособий для учреждений общего среднего образования, передает корреспондент БелТА.

Министр обратил внимание, что работа над программами и учебниками — системный процесс. «Сейчас мы стараемся ускорить этот процесс, определяем, какие дополнительные ресурсы — организационные, финансовые, научно-педагогические — нужно подключить, чтобы сделать эту работу более интенсивной и эффективной», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, вместе с программами корректировке подвергнутся и школьные учебники. «Учебники не должны быть перегружены, но вместе с тем и не должны быть чрезмерно упрощены, — считает министр. — Все-таки знания развиваются, появляется много новой информации, надо грамотно выбрать необходимое».

Вместе с тем Игорь Карпенко отметил важную роль учителя и его умение пользоваться материалами, прописанными в программах и учебниках. «Это вопрос подготовки педагогических кадров. Мы сегодня выстроили цепочку действий, которая позволяет приходить в систему педагогического образования мотивированной молодежи. Этому способствуют определенные новации при поступлении в педвузы. Подобная система позволит нам выйти на новый методический уровень преподавания в общей средней школе», — уверен министр.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьные учебные программы в Беларуси планируется обновить к 1 сентября. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко сегодня на совещании о повышении...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Предлагали рисовать Путина на Майдане". Художники, задержанные на Бали, рассказали о себе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика