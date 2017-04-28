Школьные учебные программы в Беларуси планируется обновить к 1 сентября. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко сегодня на совещании о повышении качества учебных программ и учебных пособий для учреждений общего среднего образования, передает корреспондент БелТА .

Министр обратил внимание, что работа над программами и учебниками — системный процесс. «Сейчас мы стараемся ускорить этот процесс, определяем, какие дополнительные ресурсы — организационные, финансовые, научно-педагогические — нужно подключить, чтобы сделать эту работу более интенсивной и эффективной», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, вместе с программами корректировке подвергнутся и школьные учебники. «Учебники не должны быть перегружены, но вместе с тем и не должны быть чрезмерно упрощены, — считает министр. — Все-таки знания развиваются, появляется много новой информации, надо грамотно выбрать необходимое».

Вместе с тем Игорь Карпенко отметил важную роль учителя и его умение пользоваться материалами, прописанными в программах и учебниках. «Это вопрос подготовки педагогических кадров. Мы сегодня выстроили цепочку действий, которая позволяет приходить в систему педагогического образования мотивированной молодежи. Этому способствуют определенные новации при поступлении в педвузы. Подобная система позволит нам выйти на новый методический уровень преподавания в общей средней школе», — уверен министр.