МИНСК, 29 апр — Sputnik. Николай Статкевич задержан на 5 суток, об этом сообщил в соцсетях пасынок политика Юрась Адамович.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Жена Статкевича опять сообщила об исчезновении политика

По его словам, Николай Статкевич находится в ИВС на Окрестина, хотя вчера там отрицали, что политик находится у них. Причина задержания политика остается неизвестной.

Информация об исчезновении Статкевича появилась в пятницу вечером — его супруга Марина Адамович сообщила в соцсетях о том, что он не выходит на связь, его телефон отключен.

Также Марина Адамович сообщила Sputnik, что на политика за участие в уличных акциях составлено несколько административных протоколов , и поэтому, возможно, его решили доставить в суд.

Накануне Статкевич заявлял о необходимости проведения уличной акции 1 мая в Минске. После отбытия 5 суток административного ареста на свободу он выйдет вечером 2 мая.