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Николай Статкевич нашелся в изоляторе на Окрестина
29.04.2017 11:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Николай Статкевич задержан на 5 суток, об этом сообщил в соцсетях пасынок политика Юрась Адамович.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
По его словам, Николай Статкевич находится в ИВС на Окрестина, хотя вчера там отрицали, что политик находится у них. Причина задержания политика остается неизвестной.
Информация об исчезновении Статкевича появилась в пятницу вечером — его супруга Марина Адамович сообщила в соцсетях о том, что он не выходит на связь, его телефон отключен.
Также Марина Адамович сообщила Sputnik, что на политика за участие в уличных акциях
Накануне Статкевич заявлял о необходимости проведения уличной акции 1 мая в Минске. После отбытия 5 суток административного ареста на свободу он выйдет вечером 2 мая.
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Родственники политика сообщают, что он задержан на 5 суток и находится в ИВС на Окрестина.
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